Mark Carney prezintă evoluția relațiilor economice dintre Canada și SUA sub administrația Trump: S-au transformat dintr-un punct forte într-o slăbiciune 

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat duminică că legăturile economice puternice ale țării sale cu SUA s-au transformat dintr-un punct forte într-o slăbiciune.

„Lumea este mai periculoasă și mai divizată”, a afirmat Carney într-un discurs video de 10 minute, adăugând că „SUA și-au schimbat fundamental abordarea față de comerț, majorând tarifele la niveluri înregistrate ultima oară în timpul Marii Depresiuni”, informează Deutsche Welle.

„Multe dintre fostele noastre puncte forte, bazate pe legăturile noastre strânse cu America, au devenit puncte slabe. Puncte slabe pe care trebuie să le corectăm”, a subliniat Carney.

De când a preluat cel de-al doilea mandat de președinte al SUA, Donald Trump nu doar că a impus tarife asupra produselor canadiene, precum oțelul, mașinile și aluminiul, dar a și lansat în repetare rânduri afirmații conform cărora SUA ar putea să facă din Canada cel de-al 51-lea stat, prin anexare.

Retorica și acțiunile lui Trump au stârnit furia canadienilor și au fost considerate un factor în alegerea lui Carney, după ce partidul său se afla anterior într-o situație dificilă în sondaje.

„Nu ne putem baza pe un singur partener străin”

„Statele Unite s-au schimbat și trebuie să reacționăm”, a declarat Carney, subliniind că simpla speranță că „Statele Unite vor reveni la normal” nu este o strategie viabilă.

„Trebuie să ne descurcăm singuri, pentru că nu ne putem baza pe un singur partener străin”, a continuat acesta.

Comentariile lui Carney au venit la câteva zile după ce a obținut majoritatea pentru guvernul său liberal săptămâna trecută. Victoria electorală, a spus el, îi va consolida poziția și îl va ajuta să gestioneze mai eficient războiul comercial cu SUA.

Canada exportă aproape 70% din produsele sale către Statele Unite.

Și țara urmează să revizuiască anul acesta tratatul trilateral de liber schimb dintre SUA, Mexic și Canada.

Oficialii americani au sugerat că doresc modificări majore ale pactului.

Săptămâna trecută, secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, a criticat dur Canada, calificând-o drept un partener comercial dificil.

Carney a stârnit, de asemenea, furia lui Trump după discursul pe care l-a susținut la Forumul Economic Mondial din ianuarie, în care a condamnat încercările țărilor mari de a constrânge țările mai mici prin intermediul comerțului.

În căutarea unor acorduri comerciale cu alte țări

Pentru a diversifica și a reduce dependența de SUA, Carney s-a angajat să semneze acorduri comerciale cu alte țări.

De asemenea, el dorește să atragă noi investiții și să crească cheltuielile pentru apărare.

Prim-ministrul a declarat că intenționează să se adreseze periodic canadienilor în săptămânile și lunile următoare pentru a-i informa cu privire la progresele înregistrate.

„Este țara noastră, este viitorul nostru, preluăm din nou controlul”, a spus el.