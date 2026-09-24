Mark Carney spune că Ottawa a analizat riscul unei intervenții militare a SUA împotriva Canadei: Ar fi iresponsabil să nu ne pregătim

Premierul canadian Mark Carney a declarat că guvernul său a analizat posibilitatea unei acțiuni militare americane împotriva Canadei, pe care o consideră însă un scenariu extrem de puțin probabil, potrivit unui interviu acordat miercuri publicației The New York Times, relatează AFP, preluat de Agerpres. El a adăugat că ar fi iresponsabil ca autoritățile să nu ia în calcul și un asemenea risc.

„Cred că, în astfel de funcții, ai responsabilitatea să analizezi inclusiv riscurile extreme, cu probabilitate foarte mică. Asta înseamnă pur și simplu gestionarea riscurilor. Nu este scenariul de bază, dar ar fi iresponsabil să nu ne pregătim”, a afirmat Carney. Premierul nu a oferit detalii despre evaluările făcute de guvernul canadian.

Declarația a venit în contextul afirmațiilor repetate ale președintelui Donald Trump despre transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american. Trump a exclus anterior folosirea forței militare în acest scop, dar a vorbit despre posibilitatea exercitării unei presiuni economice.

În același interviu, Carney a spus că el și Trump continuă să discute frecvent, inclusiv după eșecul negocierilor comerciale din august. Premierul a vorbit și despre eforturile Canadei de a-și reduce dependența de tehnologia americană, menționând serviciul de internet prin satelit Starlink și analiza unor alternative la achiziția de avioane de luptă F-35.