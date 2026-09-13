Mark Carney vine la Strasbourg pentru a se adresa Parlamentului European. Canada ar putea viza un statut de “membru asociat” al UE

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, va efectua, în perioada 15-17 septembrie 2026, o vizită la Strasbourg și Liverpool, unde va discuta cu liderii europeni și britanici despre comerț, investiții, securitate, apărare, energie, inteligență artificială și minerale critice, a anunțat guvernul canadian, în timp ce presa occidentală relatează că Ottawa propune ideea unui statut informal de „membru asociat al Uniunii Europene”.

La Strasbourg, Mark Carney se va adresa Parlamentului European, la invitația președintei instituției, Roberta Metsola. Premierul canadian va participa, de asemenea, la discursul privind Starea Uniunii Europene susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și se va întâlni cu membri ai Parlamentului European pentru a consolida relațiile dintre Canada și UE în domeniile comerțului, investițiilor și securității.

Vizita are loc în contextul eforturilor Canadei de a-și consolida relațiile cu Europa, pe fondul tensiunilor comerciale cu Statele Unite. Potrivit The Wall Street Journal, premierul Mark Carney a făcut presiuni pentru aprofundarea relației dintre Ottawa și Bruxelles și a propus inclusiv ideea unui statut informal de „membru asociat al Uniunii Europene”. Oficiali canadieni și europeni citați de publicație susțin că ideea este analizată cu deschidere de partea europeană. De altfel, și președintele finlandez Alexander Stubb a sugerat includerea Canadei într-o formulă viitoare de integrare europeană.

„Într-o lume mai periculoasă și mai divizată, Canada și partenerii noștri europeni se apropie tot mai mult. Valorile noastre comune, punctele forte complementare și interesele comune reprezintă fundația solidă pe care putem construi un viitor mai puternic. Împreună, Canada și partenerii săi europeni au ambiția și forța de a crea o lume mai justă, mai stabilă și mai prosperă pentru toți”, a declarat Mark Carney, prim-ministrul Canadei.

La Liverpool, Carney se va întâlni pentru prima dată cu prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham. Cei doi lideri vor discuta prioritățile relației Canada-Regatul Unit, în special în domeniile apărării și securității, energiei, inteligenței artificiale și mineralelor critice.

Guvernul canadian subliniază că, de la preluarea mandatului, Mark Carney a consolidat și extins relațiile Canadei cu partenerii europeni. În iunie 2025, Canada și UE au lansat „Parteneriatul strategic UE-Canada pentru viitor”, destinat aprofundării cooperării în domenii precum comerțul, tehnologia, energia și securitatea.

Tot în 2025, Canada și UE au semnat Parteneriatul pentru securitate și apărare (SDP), un cadru politic fără caracter juridic obligatoriu care reunește activitățile de cooperare în domeniul securității și apărării cu statele membre ale UE.

În februarie 2026, Canada a devenit prima țară din afara Europei care s-a alăturat inițiativei UE „Security Action for Europe” (SAFE), despre care guvernul canadian afirmă că va deschide oportunități în valoare de sute de milioane de dolari și acces la piețe pentru industria canadiană de apărare, companii și lucrători.

În luna mai, Mark Carney a devenit primul lider din afara Europei care a participat la un summit al Comunității Politice Europene, desfășurat în Armenia.

Canada urmează să găzduiască, în perioada 29-30 octombrie 2026, următorul Summit Canada-UE.

UE este al doilea cel mai mare partener comercial global al Canadei pentru bunuri și servicii, schimburile comerciale bilaterale având o valoare de aproximativ 178 de miliarde de dolari în 2025.

De asemenea, UE este a doua cea mai importantă sursă de investiții străine directe în Canada, după Statele Unite. Stocul investițiilor europene în Canada era estimat la 217 miliarde de dolari în 2025, în timp ce investițiile directe canadiene în UE au totalizat 315 miliarde de dolari.

Guvernul canadian afirmă că noul parteneriat strategic cu UE promovează cooperarea în domenii precum transformarea digitală, inteligența artificială, securitatea cibernetică și infrastructura digitală, iar participarea Canadei la SAFE va contribui la consolidarea capacității de apărare de ambele maluri ale Atlanticului.