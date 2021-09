Mark Gitenstein, viitorul ambasador al SUA la UE, promite să utilizeze experiența de ambasador în România pentru a combate “eforturile Rusiei destinate dezbinării UE și îndepărtării sale de SUA”

„Sunt profund onorat de nominalizarea președintelui Biden”, a spus Mark Gitenstein, conform Radio Europa Liberă, în cadrul unor intervenții în care a subliniat că obiectivul său va fi revitalizarea și ridicarea nivelului în relația SUA-UE și susținerea în profunzime a relației de cooperare dintre Statele Unite și UE pe toate nivelurile, inclusiv între Congres și Parlamentul European.

“Nu pot să mă gândesc la un privilegiu mai mare decât să fac parte din ceea ce președintele Biden numește provocarea generației noastre: dovedirea faptului că democrația și instituțiile independente puternice sunt cea mai bună formă de guvernanță. Ele sunt, într-adevăr, cea mai scurtă și mai sigură cale către „căutarea fericirii”. Știu din experiența mea din România că a fi ambasador este o mare provocare, dar și unul dintre cele mai bune locuri de muncă din guvern. Dacă voi fi confirmat, voi folosi această poziție pentru a consolida relațiile SUA-UE și voi susține politica externă a Administrației în interesul americanilor”, a spus Gitenstein.

Colaborator al președintelui Biden încă de la începuturile carierei sale politice, Gitenstein s-a alăturat echipei de la Senat a actualului președinte încă din anii 70, pentru ca patruzeci de ani mai târziu să devină ambasador al SUA în România, în timpul administrației Obama-Biden, între 2009 și 2012.

Mark Gitenstein are origini românești. Bunicii săi au emigrat din Botoșani, România, în secolul al XIX-lea. În perioada mandatului său de ambasador, el și-a concentrat eforturile asupra consolidării relațiilor SUA cu România în mai multe domenii, îndeosebi în lupta împotriva corupției, creșterea transparenței și consolidarea statului de drept.

De altfel, fostul ambasador a invocat această experiență pe care a avut-o în România în mai multe rânduri, atât în declarația sa de marți în fața Senatului american cât și în întrebările care i-au fost adresate cu privire la provocările funcției la care aspiră.

Întrebat cum va administra presiunile permanente ale Kremlinului, Gitenstein a spus că activitatea “malignă” a Rusiei asupra UE și în Europa nu este de neînfrânt, detalii pe care le cunoaște din activitatea sa de ambasador în România și de circa zece ani pe continental european.

“Eforturile acestora sunt necontenite și sunt destinate dezbinării UE și îndepărtării sale de SUA. Acest lucru este extrem de periculos și extrem de perfid. Am observat acest lucru în timp, ca ambasador pe teritoriul României, și în special în privința problemelor legate de energie. Sunt de părere că primul pas în ceea ce privește această situație este să avem o poziție unită față de problemele legate de energie, dar și față de multe alte lucruri legate de Europa și plănuiesc să lucrez din greu față de acest scop. Și, într-adevăr, unul din motivele principale pentru care îmi doresc această misiune – și am discutat cu președintele și cu secretarul de stat – a fost faptul că am observat puterea pe care Uniunea Europeană o poate avea atunci când vine vorba de anticorupție și securitatea energetică. Trebuie să lucrăm împreună cu UE, în special Europa Centrală și de Est, țări care sunt la frontiera UE și în mare parte, ținte ale acestor acțiuni. Vreau să lucrez în mod direct cu acestea și cu liderii acestor țări, acesta fiind motivul pentru care vreau să fiu ambasadorul Statelor Unite la UE”, a conchis el.

Joe Biden a promis că va consolida relaţiile cu aliaţii Statelor Unite şi a fost întotdeauna un susţinător entuziast al Uniunii Europene. Inclusiv în discursurile sale de politică externă, precum și în cadrul summitului UE-SUA din 15 iunie de la Bruxelles, președintele american a reafirmat obiectivul său către o Europă unită, liberă și care să trăiască în pace.

Totodată, criza anulării contractului submarinelor franceze pentru Australia, provocată recent după înființarea alianței de securitate Australia – Regatul Unit – SUA l-a determinat pe Joe Biden să-l asigure pe președintele francez Emmanuel Macron de importanța strategică pe care Washington-ul o acordă relațiilor cu Uniunea Europeană.