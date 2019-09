Mark Ruffalo, actorul care îl interpretează pe supereroul Hulk, îi răspunde lui Boris Johnson: Hulk luptă doar pentru binele tuturor. Nebun și puternic mai poate însemna prost și distructiv

Mark Ruffalo, actorul care îl interpretează pe supereroul Hulk, i-a răspuns prim-ministrului britanic Boris Johnson, care a susținut că Marea Britanie se va elibera din strânsoarea Uniunii Europene exact ca Bruce Banner, care se transformă în Hulk atunci când se enervează.

”Poate că Hulk este puternic, dar lucrează cel mai bine când este în echipă”, a spus actorul care l-a jucat pe ”uriașul verde” în ultimii 12 ani.

”Boris Johnson uită că Hulk luptă doar pentru binele tuturor. Nebun și puternic mai poate însemna prost și distructiv. Hulk lucrează cel mai bine când face parte dintr-o echipă și e un adevărat dezastru când e singur” a spus Ruffalo, completând că furia personajului este contrabalansată de ”știința și rațiunea” alter-egoului său, doctorul Bruce Banner.

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus…he’s always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 15, 2019