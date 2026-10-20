Mark Rutte a discutat, la Bruxelles, cu ministrul de externe al Turciei despre situația de securitate din Marea Neagră

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a întâlnit marți, la Bruxelles, cu ministrul turc de externe, Hakan Fidan, pentru a discuta despre situația de securitate din Marea Neagră, pe fondul atacurilor recente cu drone asupra navelor comerciale, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Au discutat despre situația actuală de securitate, între care cea din Marea Neagră, precum și despre contribuțiile excelente ale Turciei la descurajarea și apărarea NATO”, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Săptămâna trecută, ca răspuns la creșterea numărului de atacuri împotriva navelor comerciale în apropierea apelor unor aliați precum România, Rutte a declarat că NATO și-a consolidat prezența de-a lungul flancului estic, inclusiv prin creșterea capacităților sale de contracarare a dronelor.

De asemenea, Rutte a precizat la momentul respectiv că NATO va continua să colaboreze îndeaproape cu aliații săi din Marea Neagră, adaptându-și postura de descurajare și apărare „după cum este necesar”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va solicita NATO să analizeze situația de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul incidentelor recente care au implicat drone și nave comerciale, atât în largul Bulgariei, cât și în apropierea portului Sulina, în apele teritoriale ale României. Anunțul a fost făcut săptămâna trecută, după o întâlnire trilaterală la Bruxelles cu premierul bulgar Rumen Radev și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Tot săptămâna trecută, Bulgaria a anunțat că va invita România și Turcia la consultări privind securitatea navelor comerciale din Marea Neagră și că ar putea solicita aliaților din NATO să desfășoare „capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de contracarare a dronelor, pentru a consolida sistemele de apărare și de protecție a zonelor de coastă”.

Marți, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg că acționează pentru a promova un acord cu Turcia, India și țări africane pentru a garanta libertatea navigației în Marea Neagră în urma recentelor atacuri cu drone, pe care le-a atribuit Rusiei.