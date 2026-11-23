Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi, la Berlin, o întrevedere cu Secretarul General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Mark Rutte, în cadrul sesiunii anuale a Adunării Parlamentare a NATO.

Cei doi oficiali au trecut în revistă progresul proiectelor de cooperare cu NATO derulate în Republica Moldova și au discutat despre prioritățile pentru perioada următoare, constatând nivelul avansat al dialogului politic dintre Chișinău și Alianță. Secretarul General a exprimat susținerea NATO pentru consolidarea rezilienței și a capacităților de apărare ale Republicii Moldova în fața amenințărilor curente.

Președinta Sandu și Secretarul General Rutte au abordat, de asemenea, situația de securitate din regiune, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Republica Moldova cooperează cu NATO din 1994, în cadrul programului Parteneriatul pentru Pace, cu respectarea statutului de neutralitate consfințit în Constituție.

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