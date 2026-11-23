Aliații NATO trebuie să accelereze investițiile destinate apărării și să stabilească un parcurs credibil pentru atingerea pragului de cel puțin 5% din PIB până în 2035, preferabil mai devreme, a declarat luni secretarul general al Alianței, Mark Rutte, potrivit EFE, preluat de Agerpres.

Adresându-se participanților la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare NATO, Rutte a insistat că angajamentul asumat la summitul de la Haga din 2025 presupune eforturi financiare constante, care trebuie începute imediat.

„Dacă luăm însă în serios menținerea alianței noastre puternice și sigure, toți aliații trebuie să contribuie, nu doar în 2035, ci chiar de acum”, a subliniat el.

Secretarul general a salutat statele care vor depăși pragul încă din acest an, calificând performanța drept „remarcabilă”, dar le-a cerut și celorlalți aliați să prezinte planuri realiste.

„Cel puțin toată lumea ar trebui să aibă o cale credibilă pentru a ajunge acolo și, ideal, să ajungă înainte de 2035”, a afirmat Rutte.

Parlamentele naționale au un rol esențial în susținerea accelerării investițiilor, a arătat șeful NATO, care le-a solicitat să mobilizeze sprijinul politic și public. El a invocat amenințările asociate Rusiei, Iranului și Coreei de Nord, avertizând că „amenințarea este reală”.

În acest context, Rutte a menționat incendieri, atacuri cibernetice, incidente cu drone în aeroporturi și deteriorarea cablurilor submarine, între acțiunile de sabotaj atribuite Moscovei. El s-a referit și la două rachete căzute vineri pe teritoriul Poloniei, precum și la atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Gravitatea acestor incidente pune sub semnul întrebării chiar adecvarea expresiei „război hibrid”, a apreciat secretarul general, în opinia căruia ar fi necesară o nouă denumire.

Rutte a cerut totodată legislativelor naționale să sprijine, prin modificări legislative, extinderea capacităților industriei de apărare, întrucât „cererea depășește cu mult oferta”.

În privința munițiilor, el a indicat că producția anuală cumulată a aliaților ar urma să ajungă la patru milioane de unități din 2027, aproape de două ori mai mult decât în 2025.

Extinderea producției trebuie să acopere și alte nevoi militare, a avertizat Rutte, menționând sistemele de apărare aeriană, capacitățile de combatere a dronelor și mijloacele pentru lovituri de precizie la distanță lungă.