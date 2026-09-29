Mark Rutte dă asigurări că atacurile hibride ale Rusiei nu vor slăbi sprijinul NATO pentru Ucraina: „Vom face și mai mult pentru Ucraina, nu mai puțin”

INTERNAȚIONALNATOU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© NATO

Atacurile hibride ale Rusiei împotriva țărilor NATO nu vor slabi sprijinul Alianței pentru Ucraina, a declarat marți secretarul general al NATO, Mark Rutte, după ce Estonia a acuzat serviciile de informații rusești de un „act de sabotaj” produs în august, relatează AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

„Rusia își continuă campania periculoasă de acțiuni ostile împotriva membrilor NATO. Ea încearcă să ne slăbească hotărârea și să oprească sprijinul nostru pentru Ucraina. Dar Rusia nu reușește, ea eșuează pe câmpul de luptă, așa cum nu reușește să submineze unitatea și sprijinul nostru pentru Ucraina”, a declarat Mark Rutte, într-o conferință de presă comună la Bruxelles cu premierul lituanian Mindaugas Sinkevicius.

„Mesajul nostru pentru Moscova este clar: vom face și mai mult pentru Ucraina, nu mai puțin”, a mai spus șeful NATO.

Estonia a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru un atac prin incendiere comis în august asupra unei companii din Tallinn care produce echipamente pentru apărare.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că, potrivit informațiilor colectate de Serviciul de Securitate Internă al Estoniei, atacul asupra companiei Milrem Robotics a fost „un act de sabotaj ordonat de serviciile speciale ale Federației Ruse”. În acest context, Estonia l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei.

Mark Rutte a salutat comunicarea din partea Estoniei. Schimbul de informații între aliați este util pentru „atribuirea responsabilității” și pentru obținerea unei „înțelegeri complete a situației”, a subliniat Rutte.

„Suntem mai puternici, iar ei știu asta”, a adăugat el, făcând totodată apel la calm și îndemnând cetățenii să nu cedeze în fața fricii. Europenii sunt îngrijorați de reapariția acestor așa-numite „atacuri hibride”, de exemplu incendieri sau sabotaj.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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