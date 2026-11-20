Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a denunțat vineri „încălcări grave” ale spațiului aerian polonez, după ce autoritățile de la Varșovia au raportat prăbușirea unor rachete pe teritoriul țării și au acuzat Rusia, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Am discutat cu Donald Tusk despre încălcările grave ale spațiului aerian polonez din cursul nopții. Avioane de luptă ale NATO au fost ridicate de la sol ca răspuns la acest incident. Suntem solidari cu Polonia și vom continua să ne consolidăm capacitatea de descurajare și apărare. Acest incident este în mod evident periculos și reprezintă o consecință a războiului pe care Rusia îl continuă împotriva Ucrainei. Condamn atacurile Rusiei, precum și războiul pe care aceasta îl continuă. Rămânem uniți în cadrul Alianței și vom continua să sprijinim Ucraina”, a scris Rutte, pe X.

Spoke with @donaldtusk about the grave violations of Polish airspace overnight. NATO jets were scrambled in response. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our ability to deter and defend. This incident is clearly dangerous – a consequence of Russia’s ongoing war against Ukraine. I condemn Russia’s attacks as well as its ongoing war. We continue to stand united as Allies and will continue to support Ukraine — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 20, 2026

Varșovia a anunțat că două rachete rusești și, aparent, o dronă cu reacție au căzut în sud-estul Poloniei, în apropierea graniței cu Ucraina, fără a provoca răniți.

În timpul unui atac masiv rusesc de joi spre vineri noaptea care a vizat regiuni din Ucraina, Polonia a ridicat preventiv de la sol câteva avioane.

În decembrie 2022, o rachetă care a căzut în localitatea poloneză Przewodow, aproape de granița cu Ucraina, a provocat moartea a două persoane, iar Varșovia a atribuit ulterior incidentul unei defecțiuni a sistemului de apărare antiaeriană ucrainean.

În iulie 2026, un alt obiect – identificat ulterior ca fiind o rachetă rusească – a căzut pe teritoriul polonez în timpul unui atac împotriva Ucrainei.

În septembrie 2025, mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez, iar unele s-au prăbușit pe teritoriul Poloniei.

Tusk le-a descris ulterior drept „dronele lui (Vladimir) Putin”, făcând referire la președintele rus, potrivit EFE.