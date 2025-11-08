Mark Rutte: Exercițiul nuclear anual a demonstrat soliditatea forței de descurajare a NATO în fața amenințărilor Rusiei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exercițiul nuclear anual desfășurat cu succes la începutul acestei luni a oferit Alianței „o încredere absolută în credibilitatea propriei descurajări nucleare” în fața amenințărilor Rusiei, relatează Reuters, citat de Agerpres.

„Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă și iresponsabilă, populațiile noastre trebuie să știe că nu este cazul să intre în panică, întrucât NATO dispune de o puternică forță de descurajare nucleară”, a declarat Mark Rutte într-un interviu acordat săptămânalului german Welt am Sonntag.

„Și Putin trebuie să știe că războiul nuclear nu poate fi câștigat niciodată și nu trebuie purtat niciodată”, a subliniat secretarul general al NATO în același interviu.

De la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina de către Rusia în 2022, Putin și-a înmulțit amenințările la adresa Occidentului cu potențiale consecințe nucleare.

Liderul de la Kremlin a declarat luna trecută că Rusia ar putea folosi arme nucleare dacă ar fi lovită cu rachete convenționale, iar Moscova ar considera orice atac asupra sa susținut de o putere nucleară drept un atac comun.

Ca răspuns, NATO și-a intensificat exercițiile de pregătire și și-a consolidat coordonarea strategică, în special pe flancul său estic.

Amintim că secretarul general al NATO Mark Rutte a efectuat miercuri și joi prima vizită în România de la numirea sa în funcție. Înaltul oficial aliat s-a întâlnit miercuri cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și cu liderii celor două camere ale legislativului, iar joi a deschis împreună cu șeful statului român Forumul NATO pentru industria de apărare, găzduit de România și desfășurat sub patronajul secretarului general al Alianțe