Mark Rutte exprimă “solidaritatea NATO cu România” și salută “răspunsul rapid și eficient” al autorităților române la ultimul incident cu drone

Corespondență din Bruxelles

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Bruxelles, că i-a spus candidatului republican la președinție Donald Trump, în cadrul întâlnirii lor din septembrie, că Ucraina trebuie să facă parte din NATO, în caz contrar urmând să dețină capacități nucleare pentru a se proteja.

Zelenski a făcut aceste precizări în cadrul unei conferință de presă la Consiliul European, unde și-a prezentat planul de victorie liderilor UE, lucru pe care l-a făcut ulterior și aliaților din NATO, reuniți la nivelul miniștrilor apărării

“Fie Ucraina va avea arme nucleare, care vor servi drept protecție, fie trebuie să facă parte dintr-un fel de alianță. În afară de NATO, nu cunoaștem o astfel de alianță eficientă”, a subliniat Zelenski că i-a spus lui Trump.

El a fost întrebat despre viitorul planului său de victorie dacă fostul președinte republican Trump revine la Casa Albă.

“Cred că Trump m-a auzit și a spus că a fost un argument corect”, a adăugat el.

Liderul de la Kiev a invocat, de asemenea, Memorandumul de la Budapesta, prin care Ucraina a convenit în 1994 să renunțe la arsenalul său nuclear în schimbul unor garanții de securitate din partea Rusiei, SUA și Regatului Unit.

Zelenski a susținut că acordul a dus la pierderea scutului nuclear al Ucrainei, în timp ce alte puteri care și-au menținut arsenalul nuclear nu au avut de suferit de pe urma unui război la scară largă.

În același timp, președintele ucrainean a subliniat că ar alege aderarea la NATO în detrimentul urmăririi armelor nucleare.

Aflat la sediul NATO pentru discuții cu secretarul general Mark Rutte și cu miniștrii apărării aliați, Zelenski a subliniat că “invitarea Ucrainei în NATO ne va consolida din punct de vedere diplomatic și ne va aduce mai aproape de o pace reală și justă“.

“Ucraina merită să devină cel de-al 33-lea membru al NATO și vom face totul pentru ca acest lucru să se întâmple“, a spus el, în contextul în care Alianța Nord-Atlantică numără sub umbrela 32 de state aliate.

Ukraine’s invitation to NATO will strengthen us diplomatically and bring us closer to a real and just peace. Ukraine deserves to become the 33rd member of NATO, and we will do everything to make that happen.

During our meeting with @SecGenNATO Mark Rutte, we discussed steps that… pic.twitter.com/jC5GYw63OH

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2024