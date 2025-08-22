NATO
Mark Rutte, la Kiev: Nu dorim repetarea memorandumului de la Budapesta sau a acordurilor de la Minsk. Garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat vineri o vizită la Kiev pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ajunul Zilei Independenței Ucrainei și la capătul unei săptămâni în care cei doi lideri s-au întâlnit și luni la Washington, când liderii europeni l-au acompaniat pe liderul de la Kiev la întâlnirea cu președintele american Donald Trump.
În cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu Zelenski secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că se definesc garanții solide de securitate pentru Ucraina în cooperare cu Statele Unite și Europa, subliniind în același timp că viitorul Ucrainei se află în cadrul Alianței.
Referindu-se la rezultatul discuțiilor recente de la Washington, Rutte a declarat că „președintele Trump a făcut din acest lucru o prioritate – nu numai pentru a ieși din impasul cu Putin, ci și pentru a clarifica faptul că Statele Unite se vor implica în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina.
“Garanțiile solide de securitate vor fi esențiale – și asta este ceea ce încercăm să definim acum. Astfel încât, atunci când va veni momentul să participați la acea întâlnire bilaterală, să aveți în spate forța incontestabilă a prietenilor Ucrainei. Asigurându-vă că Rusia va respecta orice acord. Și că nu va mai încerca niciodată să ocupe niciun kilometru pătrat din Ucraina”, a spus Rutte, referindu-se la mult așteptatul summit Zelenski – Putin, dar pe care partea rusă îl tergiversează, deși Donald Trump a afirmat că președintele rus este deschis pentru o astfel de reuniune.
În același timp, lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene au prezentat joi opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.
Întrebat despre aplicabilitatea unor astfel de garanții, secretarul general al NATO a făcut o distincție clară față de acordurile eșuate din trecut.
„Memorandumul de la Budapesta și acordurile de la Minsk nu au oferit aceste garanții de securitate. Așadar, știm clar ce nu ar trebui să fie. Și acum lucrăm împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că garanțiile de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”, a spus el.
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au susținut desfășurarea de trupe ca parte a „Coaliției de voință”, iar cancelarul german Friedrich Merz a dat semnale de deschidere pentru participarea țării sale. De la Washington, președintele Trump a anunțat că nu va trimite trupe americane în Ucraina, dar nu a exclus alte forme de implicare militară, inclusiv sprijin aerian.
În context, publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei. Într-o poziție oficială, Ministerul Apărării Naționale de la București a transmis că România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina și că infrastructura militară aeriană a țării constituie un punct forte pe flancul estic NATO.
În ceea ce privește includerea desfășurării trupelor aliate în garanțiile de securitate, Mark Rutte a declarat că discuțiile sunt încă în curs:
„Este prea devreme pentru a spune cu exactitate care va fi rezultatul, dar este clar că SUA vor fi implicate. În mod evident, nu dorim o repetare a Memorandumului de la Budapesta sau a acordurilor de la Minsk. Aceste garanții de securitate ar trebui să fie valabile. Și, așa cum am spus, ca un al doilea nivel, pe lângă construirea forțelor armate ucrainene după război, NATO va fi puternic implicată în acest proces”, a insistat el.
În cele din urmă, în ceea ce privește aderarea Ucrainei la NATO, secretarul general a reafirmat că, deși aderarea nu este imediată, direcția este clară.
„Am convenit la Washington că există o cale ireversibilă pentru Ucraina către NATO. Și este adevărat că câțiva aliați NATO, inclusiv Statele Unite, dar și Ungaria și alții, au spus că nu acum, poate niciodată, ci în viitor. Dar ceea ce facem între timp este să ne asigurăm că colaborăm cât mai strâns posibil”, a conchis el.
La începutul acestei săptămâni președintele american a exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.
NATO
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
Premierul Ilie Bolojan spune că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina.
Întrebat, la Antena 1, care este poziția Guvernului față de faptul că liderii europeni cer Statelor Unite să trimită avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite Ucrainei, șeful Executivului de la București a amintit poziția țării noastre față de aliați, unul dintre aspecte fiind acela că nu vom trimite trupe pe teritoriul Ucrainei.
”În toate aceste luni, așa cum știți, atunci când la un moment dat s-a pus problema susținerii unor garanții de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puțin două lucruri cât se poate de răspicat: “Nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe pe teritoriul Ucrainei”. Acesta a fost un punct cât se poate de clar”, a declarat premierul, citat de Agerpres.
“Iar al doilea punct, în discuțiile cu aliații noștri a fost acela că, având în vedere apartenența României la NATO, bazele noastre militare, care și astăzi sunt operate în comun de forțele noastre și de forțele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite ale Americii, ale celorlalți aliați. Și astăzi de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliția aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, se fac exerciții militare în comun și deci acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Punerea bazelor noastre militare la dispoziția aliaților NATO”, a continuat Bolojan.
Ministerul Apărării Naționale a transmis marți că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”.
Precizările MApN au fost făcute pe fundalul faptului că publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
NATO
Suedia va găzdui un centru logistic al NATO: Prezența Alianței ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare
Suedia a anunțat că va găzdui un sediu logistic al NATO în orașul Enkoping, aflat în nord-vestul țării, care va coordona transportul de trupe în Europa de Nord, anunță France Presse, citat de Agerpres.
Guvernul de la Stockholm a detaliat că va transmite instrucțiuni „forțelor armate suedeze să îi ofere NATO posibilitatea de a deschide un sediu logistic în Suedia”.
Regeringen har fattat beslut om att bjuda in Nato till att upprätta ett logistikcenter (JSLG HQ) i Sverige. Upp till 70 personer från Natos medlemsländer ska kunna börja etablera sig i Enköping under 2027. Natonärvaro stärker svensk säkerhet och vår avskräckningsförmåga. (1/3) pic.twitter.com/xqEgTMQoO8
— Pål Jonson (@PlJonson) August 21, 2025
„Prezența NATO în Suedia ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare. Acest centru logistic susține apărarea flancului nordic al NATO”, a declarat ministrul apărării suedez Pal Jonson, citat într-un comunicat.
Potrivit Suediei, în baza logistică ar urma să activeze 70 de persoane pe timp de pace. În cazul unei stări de alertă sporită și al unui război deschis, personalul va putea crește până la 160 de persoane, mai arată comunicatul.
Personalul va face parte din structura de comandă a NATO, iar gestionarea acestuia va fi asigurată la nivel central de către NATO. Toate țările aliate vor avea posibilitatea de a detașa ofițeri de stat major.
Forțele armate au fost însărcinate cu luarea dispozițiilor necesare pentru ca baza să fie „operațională până la finalul anului 2027”.
Ministrul Pal Jonson a declarat la postul de radio public suedez SVT că activitatea centrului „va implica transportul de diverse produse, precum carburant, muniții și piese de schimb”. „Obiectivul este de a putea transporta mari cantități de echipament și personal pe teritoriul suedez”, a precizat el.
Suedia a renunțat la secole de nealiniere militară după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Țara nordică a solicitat aderarea la NATO și a devenit al 32-lea membru al Alianței în martie 2024.
Stockholm are în vedere să majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2030, o creștere mai mare și mai rapidă decât era planificat anterior, în cadrul celui mai amplu program de reînarmare al țării de la Războiul Rece.
În contextul amplelor discuții referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina, pe care Kievul le așteaptă în maximum zece zile, Suedia a anunțat că este gata să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spațiului aerian și prin operațiuni maritime.
NATO
Următorul summit al NATO va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026 la Ankara, anunță secretarul general Mark Rutte
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că summitul Alianței Nord-Atlantice din 2026 va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026 la complexul prezidențial Beştepe din Ankara.
„Doresc să mulțumesc Turciei pentru găzduirea acestei importante reuniuni. Turcia este un aliat puternic al NATO de peste 70 de ani, aducând contribuții neprețuite la securitatea noastră comună. La următorul summit, liderii vor continua să facă din NATO o alianță mai puternică, mai echitabilă și mai eficientă, pregătită să răspundă provocărilor critice la adresa securității noastre”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte.
Este pentru a doua oară când Turcia găzduiește un summit NATO, după cel de la Istanbul din 2004.
Summiturile NATO reunesc liderii aliați pentru a lua decizii cu privire la problemele importante cu care se confruntă Alianța.
📣 Türkiye to host 2026 #NATOSummit in Ankara @SecGenNATO Mark Rutte announced that the next #NATOSummit will be held on 7 and 8 July 2026 at the Beştepe Presidential Compound (Külliye) in Ankara, Türkiye 🇹🇷
— NATO (@NATO) August 20, 2025
În ajunul Zilei Independenței Ucrainei, UE deblochează un nou sprijin de 4 miliarde de euro, consolidând statutul Europei de cel mai mare donator al Kievului
