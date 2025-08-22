Mark Rutte, la Kiev: Nu dorim repetarea memorandumului de la Budapesta sau a acordurilor de la Minsk. Garanțiile de securitate trebuie să fie la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucraina

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat vineri o vizită la Kiev pentru discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în ajunul Zilei Independenței Ucrainei și la capătul unei săptămâni în care cei doi lideri s-au întâlnit și luni la Washington, când liderii europeni l-au acompaniat pe liderul de la Kiev la întâlnirea cu președintele american Donald Trump.

În cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu Zelenski secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat că se definesc garanții solide de securitate pentru Ucraina în cooperare cu Statele Unite și Europa, subliniind în același timp că viitorul Ucrainei se află în cadrul Alianței.

Referindu-se la rezultatul discuțiilor recente de la Washington, Rutte a declarat că „președintele Trump a făcut din acest lucru o prioritate – nu numai pentru a ieși din impasul cu Putin, ci și pentru a clarifica faptul că Statele Unite se vor implica în furnizarea de garanții de securitate pentru Ucraina.

“Garanțiile solide de securitate vor fi esențiale – și asta este ceea ce încercăm să definim acum. Astfel încât, atunci când va veni momentul să participați la acea întâlnire bilaterală, să aveți în spate forța incontestabilă a prietenilor Ucrainei. Asigurându-vă că Rusia va respecta orice acord. Și că nu va mai încerca niciodată să ocupe niciun kilometru pătrat din Ucraina”, a spus Rutte, referindu-se la mult așteptatul summit Zelenski – Putin, dar pe care partea rusă îl tergiversează, deși Donald Trump a afirmat că președintele rus este deschis pentru o astfel de reuniune.

În același timp, lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene au prezentat joi opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Întrebat despre aplicabilitatea unor astfel de garanții, secretarul general al NATO a făcut o distincție clară față de acordurile eșuate din trecut.

„Memorandumul de la Budapesta și acordurile de la Minsk nu au oferit aceste garanții de securitate. Așadar, știm clar ce nu ar trebui să fie. Și acum lucrăm împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că garanțiile de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”, a spus el.

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au susținut desfășurarea de trupe ca parte a „Coaliției de voință”, iar cancelarul german Friedrich Merz a dat semnale de deschidere pentru participarea țării sale. De la Washington, președintele Trump a anunțat că nu va trimite trupe americane în Ucraina, dar nu a exclus alte forme de implicare militară, inclusiv sprijin aerian.

În context, publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei. Într-o poziție oficială, Ministerul Apărării Naționale de la București a transmis că România “va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate” pentru Ucraina și că infrastructura militară aeriană a țării constituie un punct forte pe flancul estic NATO.

În ceea ce privește includerea desfășurării trupelor aliate în garanțiile de securitate, Mark Rutte a declarat că discuțiile sunt încă în curs:

„Este prea devreme pentru a spune cu exactitate care va fi rezultatul, dar este clar că SUA vor fi implicate. În mod evident, nu dorim o repetare a Memorandumului de la Budapesta sau a acordurilor de la Minsk. Aceste garanții de securitate ar trebui să fie valabile. Și, așa cum am spus, ca un al doilea nivel, pe lângă construirea forțelor armate ucrainene după război, NATO va fi puternic implicată în acest proces”, a insistat el.

În cele din urmă, în ceea ce privește aderarea Ucrainei la NATO, secretarul general a reafirmat că, deși aderarea nu este imediată, direcția este clară.

„Am convenit la Washington că există o cale ireversibilă pentru Ucraina către NATO. Și este adevărat că câțiva aliați NATO, inclusiv Statele Unite, dar și Ungaria și alții, au spus că nu acum, poate niciodată, ci în viitor. Dar ceea ce facem între timp este să ne asigurăm că colaborăm cât mai strâns posibil”, a conchis el.

La începutul acestei săptămâni președintele american a exclus din nou ca Ucraina să adere la NATO. “Asta nu se va întâmpla niciodată. Dacă ai fi Rusia, cine ar vrea să aibă inamicul, adversarul, la graniță? Nu faci asta. S-a considerat întotdeauna că Ucraina era un tampon între Rusia și Europa. Și așa a fost“, a spus el.