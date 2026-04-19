Mark Rutte respinge speculațiile privind o posibilă retragere a SUA din NATO

Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu pentru Die Welt, a respins speculațiile privind o posibilă retragere a SUA din Alianță, afirmând că nu există indicii că Washingtonul ar intenționa să părăsească NATO, potrivit presei internaționale și Agerpres.

Totodată, Rutte a subliniat că garanțiile de securitate oferite de SUA, inclusiv protecția nucleară pentru Europa, rămân solide.

Declarațiile șefului NATO vin pe fondul unor îngrijorări recente generate de pozițiile exprimate de președintele american, care a criticat nivelul de implicare al statelor NATO în contextul conflictului cu Iranul.

Citiți și: Trump și-a vărsat nervii pe NATO, dar Rutte evită o ruptură a Alianței, inclusiv cu sprijinul României: “Majoritatea aliaților europeni au cooperat deplin cu baze militare, logistică și survol aerian”

La începutul lunii aprilie, președintele american Donald Trump a declarat că ia serios în calcul retragerea Statelor Unite din NATO, comparând din nou Alianța cu un „tigru de hârtie”.

Concrete-Design-Solutions

Trump, după reînchiderea Strâmtorii Ormuz: Iranul "nu ne poate șantaja"
Trump, după reînchiderea Strâmtorii Ormuz: Iranul ”nu ne poate șantaja”
Comisia Europeană lansează planul de acțiune al Pactului pentru Mediterana: Investiții de miliarde de euro și peste 100 de proiecte pentru securitatea și stabilitatea regiunii
Comisia Europeană lansează planul de acțiune al Pactului pentru Mediterana: Investiții de miliarde de euro și peste 100 de proiecte pentru securitatea și stabilitatea regiunii
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

