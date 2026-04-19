Mark Rutte respinge speculațiile privind o posibilă retragere a SUA din NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu pentru Die Welt, a respins speculațiile privind o posibilă retragere a SUA din Alianță, afirmând că nu există indicii că Washingtonul ar intenționa să părăsească NATO, potrivit presei internaționale și Agerpres.

Totodată, Rutte a subliniat că garanțiile de securitate oferite de SUA, inclusiv protecția nucleară pentru Europa, rămân solide.

Declarațiile șefului NATO vin pe fondul unor îngrijorări recente generate de pozițiile exprimate de președintele american, care a criticat nivelul de implicare al statelor NATO în contextul conflictului cu Iranul.

Citiți și: Trump și-a vărsat nervii pe NATO, dar Rutte evită o ruptură a Alianței, inclusiv cu sprijinul României: “Majoritatea aliaților europeni au cooperat deplin cu baze militare, logistică și survol aerian”

La începutul lunii aprilie, președintele american Donald Trump a declarat că ia serios în calcul retragerea Statelor Unite din NATO, comparând din nou Alianța cu un „tigru de hârtie”.