Mark Rutte va deveni noul secretar general al NATO după zece ani de mandat ai lui Jens Stoltenberg și după retragerea lui Klaus Iohannis din cursă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat joi recunoștința după decizia României de a trimite Kievului un sistem Patriot, mulțumind țării noastre și președintelui Klaus Iohannis și subliniind că decizia îi va ajuta pe ucraineni să își protejeze mai bine populația și infrastructura critică “împotriva terorii aeriene rusești”.

“Sunt recunoscător României și președintelui Klaus Iohannis pentru că au luat decizia de a furniza Ucrainei un sistem suplimentar de apărare aeriană Patriot”, a spus Volodimir Zelenski, într-o postare pe X.

I am grateful to Romania and President @KlausIohannis for making the decision to provide Ukraine with an additional Patriot air defense system.

This crucial contribution will bolster our air shield and help us better protect our people and critical infrastructure from Russian…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2024