Mark Zuckerberg, la Conferința de Securitate de la München: Facebook elimină zilnic peste un milion de conturi false. O parte reprezintă eforturi statale de interferențe electorale

Conținutul online ar trebui să fie reglementat cu un sistem care să cuprinde regulile existente utilizate pentru industriile telecomunicațiilor și mass-media, le-a transmis sâmbătă, fondatorul și CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, liderilor lumii și figurilor proeminente din sfera relațiilor internaționale și securității reuniți la München.

Vorbind la Conferința de Securitate de la München, Zuckerberg a declarat că Facebook și-a îmbunătățit activitatea pentru a combate interferențele electorale online și a extins apelurile sale anterioare de reglementare a firmelor de social media, relatează CNBC.



Zuckerberg a precizat că acum angajează 35.000 de oameni pentru a examina conținutul online și a implementa măsuri de securitate.

Aceste echipe și tehnologia automată a Facebook suspendă în prezent peste 1 milion de conturi false în fiecare zi, a spus el, adăugând că ”marea majoritate sunt detectate în câteva minute de la înregistrare”.

”Eliminăm zilnic mai mult de un milion de conturi false. Marea majoritate nu sunt legate de actorii statali care încearcă să interfereze în alegeri, dar cu siguranță o parte din acestea reprezintă eforturi statale”, a spus Zuckerberg în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri cu ambasadorul Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței.

