Maros Sefcovic, surprins de poziția ministrului britanic pentru Brexit privind desfășurarea negocierilor referitoare la Irlanda de Nord: Am senzația uneori că sunt singurul care se grăbește să găsim o soluție

Regatul Unit și Ucraina au încheiat un tratat care va permite Kievului să ceară împrumuturi de la Londra pentru a cumpăra nave de război și rachete britanice, într-o perioadă de tensiuni sporite cu Rusia, informează Digi24.

Declarația a fost făcută marți seară, după ce secretarul apărării Ben Wallace a vizitat Ucraina și pe măsură ce îngrijorarea crește în rândul aliaților din NATO cu privire la mobilizarea considerabilă și neobișnuită de forțe rusești la granițele Ucrainei, precum și în interiorul peninsulei anexate Crimeea.

Miniștrii britanic al apărării și omologul său ucrainean Oleksii Yuriyovych Reznikov și-au exprimat îngrijorarea cu privire la consolidarea și activitatea militară a Rusiei în jurul granițelor Ucrainei într-o declarație comună. De asemenea, cei doi au precizat că guvernele lor „nu au nicio dorință de a fi adverse sau de a căuta în vreun fel să încercuiască strategic sau să submineze Federația Rusă.” Cu toate acestea, „suveranitatea națională și integritatea teritorială a Ucrainei sunt de necontestat”, au subliniat cei doi miniștri.

The Defence Secretary @BWallaceMP held his first summit with 🇺🇦 Defence Secretary Oleksii Reznikov.

During a series of meetings the ministers discussed ongoing cooperation between our two nations.#UKandUkraine @DefenceU pic.twitter.com/wdvF7Zo3Pp

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 16, 2021