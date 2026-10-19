Președinta Comisiei de la Veneția, primită la Senat de Mircea Abrudean. Progresele României în procesul de aderare la OCDE, printre subiectele discutate

ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDEROMÂNIA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© Mircea Abrudean - Facebook

Președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, a fost primită de președintele Senatului, Mircea Abrudean, prilej cu care cei doi au discutat despre rolul Parlamentului în procesul legislativ, importanța corectitudinii actului de justiție și progresele României în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Președinta Comisiei de la Veneția efectuează zilele acestea o vizită în România, alături de reprezentanți ai Comisiei, pentru a participa la Forumul dedicat Statului de Drept.

„Discuțiile noastre au vizat rolul Parlamentului în dezbaterea și adoptarea actelor normative și importanța corectitudinii actului de justiție.Am subliniat pașii esențiali pe care România i-a făcut în ultima perioadă datorită eforturilor noastre de aderare la OCDE”, a precizat Mircea Abrudean într-o postare publicată pe pagina de Facebook.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre stabilitatea politică, implicarea tinerilor în problemele societății, un sistem electoral corect și sistemul de educație: „Toate acestea fiind elemente necesare evoluției corecte a unei societăți democratice, ancorată în valorile europene.”

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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