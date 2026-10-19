Președinta Comisiei de la Veneția, primită la Senat de Mircea Abrudean. Progresele României în procesul de aderare la OCDE, printre subiectele discutate

Președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, a fost primită de președintele Senatului, Mircea Abrudean, prilej cu care cei doi au discutat despre rolul Parlamentului în procesul legislativ, importanța corectitudinii actului de justiție și progresele României în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Președinta Comisiei de la Veneția efectuează zilele acestea o vizită în România, alături de reprezentanți ai Comisiei, pentru a participa la Forumul dedicat Statului de Drept.

„Discuțiile noastre au vizat rolul Parlamentului în dezbaterea și adoptarea actelor normative și importanța corectitudinii actului de justiție.Am subliniat pașii esențiali pe care România i-a făcut în ultima perioadă datorită eforturilor noastre de aderare la OCDE”, a precizat Mircea Abrudean într-o postare publicată pe pagina de Facebook.

De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre stabilitatea politică, implicarea tinerilor în problemele societății, un sistem electoral corect și sistemul de educație: „Toate acestea fiind elemente necesare evoluției corecte a unei societăți democratice, ancorată în valorile europene.”