Marta Kos: În timp ce Rusia își intensifică teroarea, UE și partenerii internaționali lucrează împreună pentru a sprijini Ucraina

INTERNAȚIONAL
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, susține că în timp ce Rusia își intensifică teroarea, UE și partenerii internaționali ai Ucrainei lucrează împreună pentru a asigura un sprijin solid și previzibil. 

„În timp ce Rusia își intensifică teroarea, lucrăm împreună cu Ucraina și cu partenerii noștri pentru a asigura un sprijin solid și previzibil. (…) Finanțarea și reformele merg mână în mână. Progresele Ucrainei în implementarea reformelor au permis deblocarea unei noi tranșe de 2,9 miliarde de euro în cadrul Planului pentru Ucraina. Continuarea progreselor în materie de reforme va deschide calea către un sprijin financiar suplimentar”, a declarat comisarul european pentru extindere în urma reuniunii cu ministrul ucrainean de externe și înaintea reuniunii de astăzi a Platformei donatorilor pentru Ucraina.

Potrivit înaltului oficial european, UE își face treaba, dar acoperirea nevoilor Ucrainei reprezintă un „efort comun”: „Avem nevoie de angajamente ambițioase din partea tuturor partenerilor.”

Platforma donatorilor pentru Ucraina coordonează sprijinul destinat atât nevoilor de finanțare bugetară ale Ucrainei, cât și nevoilor sale de redresare economică și reconstrucție, utilizând diferite surse și instrumente de finanțare deja existente. Înființată în decembrie 2022 de liderii G7, Platforma urmărește direcționarea resurselor într-un mod coerent, transparent și incluziv, facilitând planificarea și furnizarea eficientă a asistenței pentru Ucraina și evitând suprapunerile.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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