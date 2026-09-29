Marta Kos: În timp ce Rusia își intensifică teroarea, UE și partenerii internaționali lucrează împreună pentru a sprijini Ucraina

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, susține că în timp ce Rusia își intensifică teroarea, UE și partenerii internaționali ai Ucrainei lucrează împreună pentru a asigura un sprijin solid și previzibil.

„În timp ce Rusia își intensifică teroarea, lucrăm împreună cu Ucraina și cu partenerii noștri pentru a asigura un sprijin solid și previzibil. (…) Finanțarea și reformele merg mână în mână. Progresele Ucrainei în implementarea reformelor au permis deblocarea unei noi tranșe de 2,9 miliarde de euro în cadrul Planului pentru Ucraina. Continuarea progreselor în materie de reforme va deschide calea către un sprijin financiar suplimentar”, a declarat comisarul european pentru extindere în urma reuniunii cu ministrul ucrainean de externe și înaintea reuniunii de astăzi a Platformei donatorilor pentru Ucraina.

As Russia intensifies its terror, we are working with Ukraine and our partners to ensure strong and predictable support. I met Finance Minister @SergiiMarchenk3 ahead of today’s Ukraine Donor Platform to take this work forward. Financing and reforms go hand in hand. Ukraine’s… pic.twitter.com/ceyG7WYvGN — Marta Kos (@MartaKosEU) September 29, 2026

Potrivit înaltului oficial european, UE își face treaba, dar acoperirea nevoilor Ucrainei reprezintă un „efort comun”: „Avem nevoie de angajamente ambițioase din partea tuturor partenerilor.”

Platforma donatorilor pentru Ucraina coordonează sprijinul destinat atât nevoilor de finanțare bugetară ale Ucrainei, cât și nevoilor sale de redresare economică și reconstrucție, utilizând diferite surse și instrumente de finanțare deja existente. Înființată în decembrie 2022 de liderii G7, Platforma urmărește direcționarea resurselor într-un mod coerent, transparent și incluziv, facilitând planificarea și furnizarea eficientă a asistenței pentru Ucraina și evitând suprapunerile.