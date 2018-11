Marți, 27 noiembrie, Parlamentul European găzduiește conferința la nivel înalt „Impactul cercetării și inovării asupra vieții de zi cu zi”

Legislativul european găzduiește astăzi, 27 noiembrie, conferința „Impactul cercetării și inovării asupra vieții de zi cu zi”, cetățenii europeni din toate colțurile Uniunii putând descoperi modul în care cercetarea și invoarea contribuie la vieți mai bune pentru noi toți.

Aceasta va fi transmisă LIVE de Calea Europeană începând cu ora 14.00 (15.00 – ora României). Conferința se va bucura de participarea președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, și a comisarului pentru cercetare, știință și inovare, Carlos Moedas.

Fie că vorbim despre proiectul Galileo, GPS-ul european, sau Casper, robotul care ajută copiii care luptă împotriva cancerului, UE a contruibuit la dezvoltarea inovării cu peste 200 de miliarde de euro în ultimii 30 de ani.

Doar anul trecut, 60% din proiectele finalizate finanțate de Consiliul European pentru Cercetare (CEC) au fost considerate progrese științifice majore.

Dovada că Uniunea Europeană excelează în domeniul științei o reprezintă faptul că în ultimii 10 ani mai mult de 80 de oameni de știință și cercetători din UE au fost laureați ai Premiului Nobel

Conferința va fi alcătuită în patru paneluri de discuții și va reuni atât cercetători, cât și politicieni care vor vorbi despre realizările trecute și prezente. Conferința va fi structurată astfel:

-Panelul 1 – Sănătate și bunăstare

-Panelul 2 – Mediu durabil

-Panelul 3 – Inovare. Punerea cercetării pe piață

-Panelul 4 – O societate sigură pentru toți

