Masacrul de la Bucea. Klaus Iohannis: Toți cei găsiți responsabili trebuie să plătească! Justiția internațională trebuie să prevaleze!

Președinta Maian Sandu condamnă masacrul din orașul Bucea de lângă Kiev, unde zeci de civili ucraineni au fost uciși de armata Federației Ruse. Dupe ce trupele ucrainene au recuperat orașul, au publicat fotografii cu ceea ce a rămas în urma bombardamentelor ruse, unde zeci de civili au fost găsiți fără viață pe străzile orașului.

„Suntem șocați, alături de o lume întreagă, de masacrul din orașul Bucea de lângă Kyiv. Moldova condamnă cu fermitate aceste crime împotriva umanității, la fel cum condamnă acest război ilegal și neprovocat, declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Vom declara pentru mâine, 4 aprilie 2022, zi de doliu național în memoria tuturor vieților nevinovate pierdute, în ultimele 39 de zile, în Ucraina”, a scris președinta Republicii Moldova pe pagina de Facebook.

Liderii instituțiilor UE au condamnat azi „atrocitățile” armatei ruse din orașul Bucha (Ucraina) și solicită o anchetă independentă pentru ca autorii acestor crime de război să fie aduși în fața justiției.

„Şocat de imaginile obsedante ale atrocităţilor comise de armata rusă în regiunea eliberată a Kievului”, a scris Michel pe contul său de Twitter, folosind hashtag-ul ‘#BuchaMassacre’, după numele localităţii ucrainene pe care trupele Kievului au recucerit-o de la ruşi şi unde aproape 300 de persoane au fost înhumate în gropi comune.

„Consternată de rapoartele privind ororile de nedescris din zonele din care Rusia se retrage. Este nevoie urgentă de o anchetă independentă. Autorii crimelor de război vor fi trași la răspundere”, a scris președinta Comisiei Europene pe contul de Twitter.

Ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, a atenționat că „Masacrul din Bucea a fost deliberat”.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:

-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022