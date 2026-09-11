Masterclass ”Școala pacienților” – ediția a VI-a: 25 de asociații de pacienți din țară au elaborat un document de poziție pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate

SĂNĂTATE
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© CaleaEuropeana - Zaim Diana

În urma consultărilor din luna iulie cu asociațiile de pacienți, în cadrul celei de-a VI-a ediții a MASTERCLASS-ului ȘCOALA PACIENȚILOR, organizat de Revista Politici de Sănătate la Palatul Parlamentului, a fost elaborat un Document de poziție care reprezintă o agendă de politici publice pentru îmbunătățirea reală a sistemului de sănătate din țara noastră. 

  • Documentul reunește principalele recomandări formulate de organizațiile de pacienți participante și reflectă prioritățile identificate în urma consultărilor desfășurate în cadrul MASTERCLASS-ului. Acesta nu reprezintă doar o sinteză a problemelor semnalate, ci o agendă de politici publice construită pe baza experienței pacienților și orientată către soluții fezabile.
  • Obiectivul documentului este de a sprijini dialogul instituțional și de a pune la dispoziția factorilor de decizie un set coerent de recomandări privind îmbunătățirea accesului la servicii medicale, terapii, programe de sănătate și mecanisme de protecție socială, precum și dezvoltarea unui cadru legislativ și administrativ centrat pe nevoile pacienților.
  • Agenda Pacienților 2026-2027 poate reprezenta un punct de pornire pentru îmbunătățirea politicilor de sănătate, astfel încât nevoile și interesele pacienților să fie cu adevărat în prim plan.

Principale solicitări și propuneri formulate de cele 25 de asociații de pacienți partenere: 

  • dezvoltarea unor mecanisme permanente de dialog între autorități și organizațiile de pacienți;
  • asigurarea unui acces echitabil și predictibil la terapii inovatoare și dispozitive medicale;
  • consolidarea programelor naționale de sănătate și reducerea inechităților regionale;
  • dezvoltarea registrelor naționale de pacienți și accelerarea digitalizării sistemului de sănătate;
  • extinderea programelor de prevenție, screening și diagnostic precoce;
  • dezvoltarea serviciilor integrate și multidisciplinare pentru managementul bolilor cronice;
  • recunoașterea rolului organizațiilor de pacienți ca parteneri în dezvoltarea și evaluarea politicilor publice.

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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