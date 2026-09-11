Masterclass ”Școala pacienților” – ediția a VI-a: 25 de asociații de pacienți din țară au elaborat un document de poziție pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate

În urma consultărilor din luna iulie cu asociațiile de pacienți, în cadrul celei de-a VI-a ediții a MASTERCLASS-ului ȘCOALA PACIENȚILOR, organizat de Revista Politici de Sănătate la Palatul Parlamentului, a fost elaborat un Document de poziție care reprezintă o agendă de politici publice pentru îmbunătățirea reală a sistemului de sănătate din țara noastră.

Documentul reunește principalele recomandări formulate de organizațiile de pacienți participante și reflectă prioritățile identificate în urma consultărilor desfășurate în cadrul MASTERCLASS-ului. Acesta nu reprezintă doar o sinteză a problemelor semnalate, ci o agendă de politici publice construită pe baza experienței pacienților și orientată către soluții fezabile.

Obiectivul documentului este de a sprijini dialogul instituțional și de a pune la dispoziția factorilor de decizie un set coerent de recomandări privind îmbunătățirea accesului la servicii medicale, terapii, programe de sănătate și mecanisme de protecție socială, precum și dezvoltarea unui cadru legislativ și administrativ centrat pe nevoile pacienților.

Agenda Pacienților 2026-2027 poate reprezenta un punct de pornire pentru îmbunătățirea politicilor de sănătate, astfel încât nevoile și interesele pacienților să fie cu adevărat în prim plan.

Principale solicitări și propuneri formulate de cele 25 de asociații de pacienți partenere: