Mateusz Morawiecki: Polonia și Franța, pregătite să consolideze capacitățile de apărare ale Europei

Premierul polonez Mateusz Morawiecki, prezent în Franța la invitația președintelui Emmanuel Macron, a subliniat că Polonia și Franța sunt pregătut să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Cei doi lideri militează pentru o Europă a „continentului viitor”.

„Împreună cu Franța, ne gândim la consolidarea capacităților de apărare ale Europei. Astăzi, războiul din Ucraina nu se apropie de sfârșit. Prin urmare, răspunsul nostru trebuie să fie răbdător și echilibrat, dar și decisiv. Președintele Emmanuel Macron se gândește la Europa ca la continentul marelui viitor. Și eu simt la fel – ca un continent bogat în noi tehnologii. (…) Trăiască Polonia. Trăiască Franța. Trăiască prietenia sinceră dintre polonezi și francezi”, a trnamis premierul Poloniei la Palatul Elysee.

PM @MorawieckiM: Together with France, we are thinking about strengthening Europe’s defence capabilities. Today the war in Ukraine is neither nearing the end nor even at its beginning. Therefore, our response must be patient and balanced, but also decisive. pic.twitter.com/2mqYxANlR3

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) August 29, 2022