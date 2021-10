Mateusz Morawiecki: Voi face totul pentru ca fondurile europene cuvenite Poloniei să nu fie ”blocate”

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, contestă decizia conducerii de la Ankara de a expulza ambasadorii ai 10 țări, printre care SUA și Germania, pe fondul susținerii eliberării lui Osman Kavala.

„Expulzarea a zece ambasadori este un semn al derapajelor autoritare ale Guvernului turc. Nu ne vom lăsa intimidați. Libertate pentru Osman Kavala”, a transmis David Sassoli într-un mesaj pe contul de Twitter.

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

— David Sassoli (@EP_President) October 23, 2021