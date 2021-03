Mathias Cormann, ministrul de finanțe din Australia, va conduce Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD)

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană a reiterat importanţa relaţiei transatlantice, în discursul său adresat Conferinţei de Securitate şi Apărare de la Ottawa organizate vineri online de Institutul CAD al Conferinţei asociaţiilor de apărare, a anunţat într-un comunicat Alianţa nord-atlantică.

America de Nord şi Europa „au nevoie mai mult decât oricând una de cealaltă” pentru a putea răspunde actualelor provocări, cum sunt atacurile informatice, schimbarea climei şi competiţia marilor puteri, a subliniat Mircea Geoană, într-un seminar virtual cu ministrul canadian al apărării Harjit Sajjan şi secretarul de stat britanic pentru apărare Ben Wallace, se arată în comunicatul oficial.

#NATO DSG @Mircea_Geoana underscored the importance of the transatlantic bond in remarks to the @CDAInstitute‘s #OttawaConference today. Speaking alongside @HarjitSajjan 🇨🇦 & @BWallaceMP 🇬🇧, he also praised both Allies for their many contributions to NATO. https://t.co/wY5qpJPJzh pic.twitter.com/TIVzmZqZ7e

— Oana Lungescu (@NATOpress) March 12, 2021