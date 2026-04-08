MDLPA ia măsuri pentru absorbția fondurilor europene din PNRR și prelungește termenul-limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor

Ministerul Dezvoltării prelungește, prin ordin de ministru, termenul-limită pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate prin PNRR, de la 30 iunie la 31 iulie 2026, a anunțat marți ministrul Cseke Attila, potrivit comunicatului oficial.

Ministrul dezvoltării a adăugat că, în prezent, absorbția fondurilor este la 74%, iar măsura luată astăzi, care prelungește termenul automat, fără adiții la contractele de finanțare cerute de beneficiari, ajută demersurile în vederea unei absorbții de 100% din fondurile disponibile din PNRR pentru investițiile derulate de minister.

„Îndemn toate autoritățile publice locale și centrale, toți beneficiarii acestor investiții să trateze cu prioritate, în următoarea perioadă, sarcinile care le revin legat de PNRR. Urmăriți platforma digitală, finalizați proiectele, încărcați cererile de plată și documentele tehnice necesare încheierii și finalizării acestor investiții importante pentru dezvoltarea României. Să ne folosim de fiecare zi rămasă până la termen și să ne folosim de fiecare euro disponibil pentru dezvoltarea localităților”, a declarat Cseke Attila.

Decizia influențează 5.300 de contracte finanțate de Ministerul Dezvoltării, pe componentele C5, C10 și C15 ale Planului Național de Redresare și Reziliență. Banii europeni sunt utilizați pentru construirea unor creșe moderne și prietenoase cu mediul, pentru reabilitarea termică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, a spitalelor, școlilor și a altor clădiri publice, și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi și prietenoase cu mediul din localitățile din România.

După noul termen prevăzut în Ordinul ministrului dezvoltării semnat astăzi și publicat în Monitorul Oficial al României, care intră în vigoare astăzi, ministerul va avea la dispoziție o lună, în loc de două cum era prevăzut până acum, să efectueze procedurile necesare încheierii tuturor proiectelor finanțate din PNRR, până la termenul de 31 august.

„În lunile de vară, construcțiile pot avansa semnificativ. Este o perioadă mult mai importantă decât primăvara sau toamna, din punct de vedere al progresului. Din acest motiv, am considerat necesar să prelungim termenul până la finalul lunii iulie și să rămânem cu un termen mai scurt pentru Ministerul Dezvoltării, în ceea ce privește procedurile ulterioare. Dar subliniez că este important ca fiecare beneficiar să încarce în platforma digitală, cât mai repede, toate documentele tehnice necesare finalizării investițiilor, prin procedura simplificată, nu așteptați ultima zi”, a precizat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării a amintit că sunt organizate întâlniri cu beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene, prin PNRR, la fiecare două săptămâni.

„Dezvoltarea României cu ajutorul fondurilor europene este un proiect comun al ministerului și al beneficiarilor. Trebuie să folosim acest termen prelungit în avantajul României și să atragem toate fondurile disponibile. Ministerul este doar finanțator, efortul trebuie să fie comun cu toți beneficiarii care ne sunt parteneri în acest proiect de dezvoltare”, a conchis ministrul dezvoltării, Cseke Attila.