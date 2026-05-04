Mecanismul de Redresare și Reziliență, pe ultima sută de metri: Reguli finale pentru fondurile de 723 miliarde de euro și obligațiile statelor membre post-2026

Comisia Europeană a publicat orientări privind închiderea Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), instrumentul în valoare de 723,8 miliarde de euro, element central al planului de redresare post-pandemie NextGenerationEU, oferind statelor membre clarificări tehnice privind ultimele etape de implementare și plată a fondurilor.

Documentul detaliază modul de gestionare a cererilor finale de plată, în contextul termenelor-limită stabilite, precum și situațiile în care jaloanele și țintele nu sunt îndeplinite în mod satisfăcător sau în care apar „reversări”, respectiv cazuri în care obiective considerate inițial îndeplinite sunt ulterior evaluate ca neîndeplinite în faza finală a mecanismului.

Orientările includ, de asemenea, explicații privind obligațiile de după 2026, precum raportarea, monitorizarea, controlul, auditul și păstrarea datelor, pentru a asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii. Deși faza de finanțare a MRR se va încheia în 2026, statele membre vor trebui să mențină mecanisme solide de supraveghere pentru a garanta respectarea regulilor financiare ale UE.

Mecanismul de Redresare și Reziliență a fost instituit în 2021 pentru a sprijini redresarea economică a Uniunii în urma pandemiei de COVID-19 și pentru a consolida reziliența, creșterea economică și competitivitatea pe termen lung ale statelor membre. Accesul la fonduri este condiționat de implementarea reformelor și investițiilor asumate prin planurile naționale de redresare și reziliență.

Conform regulamentului MRR, termenul final pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor este 31 august 2026. Statele membre trebuie să depună cererile finale de plată până în septembrie 2026, iar Comisia trebuie să efectueze toate plățile până la 31 decembrie 2026.