MEDAT: 100 de cereri de finanțare în primele 37 de minute de la lansarea programului SME Eco-Tech pentru IMM-uri

Primele 100 de cereri de finanțare au fost depuse în doar 37 de minute de la deschiderea sesiunii de înscriere în cadrul Programului pentru consolidarea IMM-urilor prin acces îmbunătățit la finanțare – „SME Eco-Tech”, a anunțat marți Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Aplicația electronică de înscriere a devenit activă marți, 26 mai, la ora 10:00, iar interesul ridicat al mediului de afaceri pentru investițiile verzi și digitale s-a reflectat rapid în numărul solicitărilor depuse.

Potrivit ministerului, în primele 37 de minute de la deschiderea apelului au fost transmise 100 de cereri de finanțare, în timp ce platforma informatică dezvoltată pentru implementarea complet digitalizată a schemei de ajutor funcționează în parametri normali.

Programul SME Eco-Tech este finanțat prin Acordul-cadru dintre Guvernul României și Consiliul Federal Elvețian privind implementarea celei de-a doua contribuții elvețiene destinate reducerii disparităților economice și sociale din Uniunea Europeană.

Înscrierile rămân deschise până la data de 24 iunie 2026, ora 20:00.

Programul urmărește sprijinirea investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii pentru dezvoltarea capacităților de producție, implementarea soluțiilor digitale și verzi, creșterea competitivității și productivității, susținerea sectoarelor economice prioritare, promovarea producției interne și crearea sau menținerea locurilor de muncă.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului încurajează companiile interesate să transmită cererile de finanțare în perioada disponibilă și să valorifice oportunitățile oferite prin program.