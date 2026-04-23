MEDAT anunță reluarea programului Femeia Antreprenor: Finanțări de până la 200.000 lei deblocate

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță deblocarea implementării programului Femeia Antreprenor – ediția 2024, o inițiativă menită să susțină dezvoltarea și consolidarea antreprenoriatului feminin din România.

După o perioadă în care programul nu a putut avansa din cauza lipsei finanțării, adoptarea Legii bugetului de stat pentru 2026 permite relansarea procesului într-un cadru financiar stabil. Noua alocare este în valoare de aproximativ 200 milioane de lei credite de angajament și 197 milioane de lei credite bugetare, fiind menținută ținta estimată de 1.000 de beneficiare.

„Stiu că în spatele fiecărei aplicaţii este un plan de afacere și o decizie personală curajoasă. Dacă vrem rezultate reale, femeile antreprenor trebuie susținute prin programe și mecanisme care chiar funcţionează. Acum avem cadrul bugetar şi reluăm exact de unde am rămas. Femeile antreprenor care au aplicat trebuie să stie că nu au fost lăsate în urmă si că procesul merge mai departe, în condiții corecte și transparente”, a declarat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

În 2024, apelul de proiecte a atras un număr ridicat de aplicanți – 6.818 firme deținute de femei solicitând finanțări de până la 200.000 lei pentru investiții. În prima parte a anului trecut, procesul de evaluare a eligibilității și conformității a fost inițiat și parcurs parțial, fără a putea fi finalizat din cauza lipsei finanțării.

„Îmi doresc ca acest program să fie un exemplu de cum corectăm un blocaj: transparent și etapizat. Antreprenoarele care au aplicat trebuie să știe că procesul merge mai departe, începând de pe 27 aprilie. Nu relansăm de la zero”, a mai precizat ministrul Irineu Darău.

Prima etapă a programului constă în transmiterea deciziilor privind respingerea la finanțare și se va desfășura, potrivit calendarului estimat, între 27 și 30 aprilie. Conform procedurii de implementare a programului, aplicantele vizate pot depune contestații în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea actului administrativ, prin platforma www.minimis.imm.gov.ro. Perioada depunerii contestațiilor se termină la data de 6 mai 2026.

Soluționarea contestațiilor va avea loc în perioada 29 aprilie – 22 mai 2026, iar deciziile de admitere vor fi transmise începând cu data de 25 mai 2026.