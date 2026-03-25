MEDAT lansează apelul pentru integrarea României în proiecte europene majore de inteligență artificială și semiconductori. Miza este consolidarea poziției României pe „harta microelectronicii europene”

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat lansarea unui apel național pentru identificarea proiectelor românești care pot fi incluse în inițiative europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori, într-un demers care vizează consolidarea rolului României în economia tehnologică a Uniunii Europene.

„Tocmai am semnat ordinul prin care lansăm apelul național pentru identificarea proiectelor românești care pot intra în proiecte europene majore din domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate de semiconductori”, a transmis ministrul, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Acesta a subliniat că inteligența artificială și semiconductorii „stau deja la baza economiei moderne”, de la industria auto și telecomunicații până la energie, apărare și digitalizare, fiind domenii în jurul cărora „se construiesc noile lanțuri de putere economică și tehnologică din Europa”.

Potrivit lui Darău, apelul lansat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului marchează un nou pas în repoziționarea României în ecosistemul european al microelectronicii, în contextul în care Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependențele externe și să își consolideze autonomia tehnologică.

„Prin acțiunile întreprinse de MEDAT, România a revenit pe harta microelectronicii europene, acest apel fiind pasul firesc prin care încercăm să consolidăm această poziție, într-un moment în care Europa caută să își reducă dependențele și să își întărească autonomia tehnologică”, a explicat ministrul.

Oficialul a evidențiat că miza depășește simpla atragere de finanțare, vizând poziționarea României în economia europeană a următorilor ani.

„Dacă intrăm în aceste proiecte cu actori competitivi și propuneri solide, putem aduce în România investiții, cercetare, tehnologii de vârf, infrastructură și competențe”, a arătat acesta.

În ceea ce privește inteligența artificială, obiectivul este ca România „să nu rămână doar utilizator al unor tehnologii dezvoltate în altă parte, ci să participe la dezvoltarea lor”, în domenii cu impact direct în industrie și economie.

Referitor la sectorul semiconductorilor, Darău a subliniat oportunitățile legate de „accesul la finanțare, cooperare tehnologică avansată și integrarea companiilor românești în lanțurile valorice europene”.

Apelul este parte a demersului României de participare la Proiecte Importante de Interes European Comun și se adresează companiilor, organizațiilor de cercetare și consorțiilor care pot contribui la proiecte europene strategice. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 9 aprilie 2026.

Inițiativa este prezentată de autorități drept „un pas concret” prin care România intră mai clar în competiția europeană pentru tehnologiile care vor modela economia următorului deceniu.