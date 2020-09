Mediterana de Est: Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat într-o convorbire telefonică cu omologul cipriot, Nikos Christodoulides, întregul sprijin al României pentru eforturile în derulare la nivel UE care vizează dezescaladarea și relansarea dialogului în regiune

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a salutat acordurile semnate marți la Casa Albă, în prezența președintelui SUA, de către Israel, Emiratele Arabe Unite și Bahrein în privința normalizării relațiilor dintre cele trei țări.

“Suntem martorii unor momente istorice către pacea și stabilitatea din Orientul Mijlociu”, a scris Aurescu pe contul său de Twitter.

I warmly welcome the #Agreements just signed in #Washington by the State of Israel🇮🇱 with UAE🇦🇪 and Bahrein🇧🇭, with the essential support of the United States 🇺🇲. We witness historic moments towards #peace and #stability in the #MiddleEast

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) September 16, 2020