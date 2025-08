Mediul de afaceri american susține reformele economice anunțate de Guvern și sprijină aderarea României la OCDE

Președintele Nicușor Dan l-a felicitat public pe Mathias Cormann pentru realegerea în funcția de Secretar General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), subliniind importanța acestui mandat pentru procesul de aderare al României. Reînnoirea mandatului lui Cormann a fost decisă prin consens de cele 38 de state membre ale OCDE.

„Sincere felicitări Mathias Cormann pentru realegerea în funcția de secretar general al OCDE”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe platforma X. El a adăugat că, în calitate de țară candidată, „România apreciază leadershipul și dedicarea dumneavoastră în ghidarea noastră prin procesul complex de aliniere la standardele și bunele practici ale OCDE”.

My heartfelt congratulations, @MathiasCormann, on your reappointment as Secretary-General of the @OECD.

As an accession country, Romania values your leadership and dedication in guiding us through the complex process of aligning with OECD standards and best practices.

I look…

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 25, 2025