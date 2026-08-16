Mediul de afaceri, sindicatele și societatea civilă îl invită pe Nicușor Dan la un dialog privind stabilitatea economică și politică a României

Reprezentanții mediului de afaceri, ai Camerelor de Comerț și Industrie, mediului academic și universitar, organizațiilor profesionale, de consumatori și ai societății civile îi cer președintelui Nicușor Dan un dialog direct privind situația politică și economică a României. Organizațiile, care au participat la Forumul de la Neptun, din 11-12 august, îl invită pe șeful statului la sediul Camerei de Comerț și Industrie a României, în perioada 1-4 septembrie.

În invitația transmisă președintelui, cele 20 de organizații semnatare ale Declarației de la Neptun susțin că România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un Guvern deplin funcțional, iar economia are nevoie de predictibilitate și de un cadru fiscal stabil.

„Realitatea constatată la Neptun este una pe care nu ne mai permitem să o ignorăm: România are nevoie urgentă de stabilitate politică și de un Guvern deplin funcțional, capabil să ia decizii; economia are nevoie de predictibilitate și de un cadru fiscal stabil; iar deteriorarea nivelului de trai, presiunea asupra locurilor de muncă și vulnerabilitățile sociale nu mai permit amânarea unor măsuri concrete”, se arată în invitația citată de Agerpres.

Organizațiile propun ca principale teme de discuție formarea și funcționarea deplină a Guvernului, stabilitatea economică și fiscală, predictibilitatea pentru companii, protejarea investițiilor și a locurilor de muncă, precum și protejarea nivelului de trai și a coeziunii sociale.

Pe agenda întâlnirii se află și regândirea politicii externe în sprijinul dezvoltării economice, prin consolidarea diplomației economice și susținerea companiilor românești în accesarea unor piețe din afara Uniunii Europene. Reprezentanții organizațiilor vor să discute, de asemenea, despre o abordare instituțională coerentă în relația statului român cu românii din străinătate.

Semnatarii subliniază că nu își doresc o întâlnire protocolară, ci un dialog direct cu președintele României.

„Organizațiile semnatare nu vă solicită o întâlnire protocolară. Vă solicită un dialog direct cu societatea pe care o reprezintă”, se menționează în invitație. „România are nevoie ca instituțiile sale să asculte societatea și să acționeze”, mai spun reprezentanții organizațiilor.

Acestea îi propun lui Nicușor Dan ca întâlnirea să aibă loc la Camera de Comerț și Industrie a României, între 1 și 4 septembrie, data și ora urmând să fie stabilite în funcție de agenda prezidențială.

Printre semnatarii Declarației de la Neptun se numără Camera de Comerț și Industrie a României, Federația Patronatelor Societăților din Construcții, PRO AGRO, PATROMIL, Asociația Română a Apei, Academia Română, Academia de Științe Agricole și Silvice, precum și principalele confederații sindicale – Cartel Alfa, CSDR, BNS și Meridian. Semnează, de asemenea, organizații ale producătorilor agricoli, patronale, profesionale, de protecție a consumatorilor și ale societății civile.