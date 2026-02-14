Meloni anunță că Italia va participa la Consiliul Păcii în calitate de observator, după o invitație din partea SUA

Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump ca țară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Lidera italiană a declarat anterior că Italia nu poate deveni membră a acestui organism din motive constituționale.

Meloni, care este percepută ca având relații bune cu Trump, a declarat că Washingtonul a invitat acum Italia să se alăture ca țară observatoare, ceea ce ea a descris drept “o soluție bună”.

Având în vedere toată munca necesară pentru a stabiliza situația în Orientul Mijlociu, o prezență italiană și europeană este importantă, a subliniat ea.

Italia a refuzat inițial participarea la acest format, invocând un „obstacol constituțional insurmontabil”. Constituția Italiei nu permite aderarea la o organizație condusă de un singur lider, a subliniat ministrul de externe Antonio Tajani, în timp ce premierul Giorgia Meloni s-a întâlnit la Milano cu vicepreședintele american J.D. Vance în marja ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Cortina d’Ampezzo.

Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.

Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.

Șeful statului român Nicușor Dan a declanșat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza, unde România a fost invitată să se alăture de președintele american Donald Trump. În același timp, Nicușor Dan a salutat inițiativa omologului american.

Ulterior, Nicușor Dan a anunțat că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment.

“Suntem încă în discuții cu partea americană și obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul acesta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică, care este formatul discuției și eventualii observatori care este rolul lor în această ședință? În funcție de răspunsul părții americane, decidem dacă să mergem sau să nu mergem”, a explicat președintele și joi, 12 februarie, înaintea participării la reuniunea informală a Consiliului European care are loc în Belgia, la Castelul din Alden Biesen.