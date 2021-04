Membri ai grupului PPE din CoR pledează pentru readucerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în centrul politicilor UE

Membrii Comisiei pentru politică economică (ECON) din Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-au manifestat îngrijorarea cu privire la faptul că obiectivele de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 nu primesc suficientă atenție din partea Comisiei Europene.

Pentru a încuraja Executivul european să își intensifice angajamentul politic cu privire la această chestiune, membrii Comisiei ECON din CoR au adoptat proiectul de aviz intitulat ” Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă până în 2030”, prin care fac apel la Comisia Europeană să consolideze poziția ODD, transformându-le în principii directoare pentru politicile UE în următorul deceniu.

Acesta a fost adoptat cu 65 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 3 abțineri. votes in favour, 1 against and 3 abstentions.

Aceștia au subliniat că Obiectivele de Dezvoltare Durabilă reprezintă o expresie a valorilor fundamentale europene și a indentității europene, potrivit unui comunicat al CoR.

”Există un interes tot mai mare din partea reprezentaților din regiuni și orașe pentru integrarea ODD în centrul strategiilor pe termen lung și deciziilor politice zilnice. Am observat un declin treptat al importanței acordare ODD-urilor în narațiunea UE. Acesta este momentul să dăm un impuls Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și să le readucem în centrul directivelor și politicilor UE”, a transmis Ricardo Rio, primar PPE al Braga și raportor al acestui dosar.

În documentul adoptat este subliniat că așezarea ODD-urilor într-un con de umbră pune în pericol șansele de implementare ale acestora până în 2030, este precizat într-un comunicat al PPE.

Mai mult, este subliniat că lipsa de implicare a autorităților locale și regionale și lipsa unui proces de consultare în formularea planurilor naționale de redresare și reziliență, prin desemnarea priorităților și a acțiunilor planificate, compromite planurile și lasă în urmă mari părți ale populației.