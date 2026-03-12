Membrii Alianței Nucleare, printre care România și Franța, consideră că viitorul cadru financiar multianual ar trebui „să poată sprijini proiectele nucleare”: „Energia nucleară este un pilon esențial al mixului energetic al UE”

România, alături de Franța, Italia, Polonia, Finlanda, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Olanda, Slovacia, Slovenia, Suedia, reafirmă „angajamentul ferm de a dezvolta și utiliza energia nucleară, respectând pe deplin dreptul fiecărui stat membru de a-și stabili propriul mix energetic, ca element-cheie al strategiilor de decarbonizare, competitivitate și securitate energetică, ținând seama de siguranță, securitate și garanții.”

Într-o declarație comună emisă la finalul summitului pentru energie nucleară, găzduit de Paris, membrii Alianței Nucleare, din care face parte și țara noastră, reliefează că „energia nucleară este un pilon esențial al mixului energetic al UE.”

„Pe lângă furnizarea de energie electrică și termică fiabilă și cu emisii reduse de carbon, energia nucleară oferă un aport valoros în completarea surselor intermitente de energie regenerabilă. În plus, energia nucleară joacă un rol esențial în susținerea stabilității rețelelor noastre electrice, conferind inerție sistemului și contribuind în același timp la reducerea investițiilor substanțiale necesare pentru a asigura viabilitatea rețelelor noastre în viitor”, arată cele 14 țări.

Semnatarii declarației comune solicită includerea calificării energiei nucleare drept tehnologie cu emisii nete zero în „toate propunerile legislative și nelegislative relevante referitoare la cadrul privind clima și energia, inclusiv în viitoarea Strategie pentru investiții în energie curată, precum și în normele UE privind ajutoarele de stat și în cadrul financiar multianual.”

Cele 14 țări salută „actualizarea de către Comisia Europeană a Programului său nuclear ilustrativ (PINC), care confirmă faptul că energia nucleară joacă și va continua să joace un rol important în sistemul energetic al UE.”

În acest context, statele semnatare solicită „Comisiei Europene să își asume rolul în identificarea modalităților de îmbunătățire a accesului proiectelor nucleare la fondurile și instrumentele de finanțare relevante ale UE, precum instrumentul <<InvestEU>>, prevenind orice excluderi nejustificate”, dar și „să contribuie la accelerarea procedurilor de notificare a ajutoarelor de stat pentru sectorul nuclear, asigurând în același timp o mai mare securitate juridică, previzibilitate și coerență în aplicarea normelor privind ajutoarele de stat pentru proiectele nucleare și permițând abordarea personalizată necesară pentru astfel de instrumente cu intensitate mare de capital.”

În contextul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2028-2034, membrii Alianței Nucleare consideră că noul CFM ar trebui, fără a aduce atingere negocierilor în curs, „să poată sprijini proiectele nucleare, concentrându-se pe cele care aduc o valoare adăugată europeană, în conformitate cu politica UE în materie de competitivitate industrială, Legea privind industria cu emisii nete zero și Acordul pentru o industrie curată.”

În acest sens, cele 14 țări solicită Comisiei Europene și încurajează celelalte state să „sprijine proiectele care vor consolida capacitățile și competențele industriale ale UE și vor mobiliza lanțul de aprovizionare al UE, precum și să crească capacitățile centralelor nucleare, rămânând în același timp deschise cooperării și parteneriatelor strategice.”

„Acest lucru este esențial pentru a se asigura că UE își consolidează capacitățile industriale curate și lanțurile de aprovizionare, precum și pentru a-și asigura tehnologiile de care are nevoie pentru tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic și o economie rezilientă, protejându-și în același timp competitivitatea”, evidențiază semnatarii declarației comune.

Preocupate de sursele de finanțare, membrii Alianței Nucleare „solicită Băncii Europene de Investiții să își mențină și să își consolideze rolul în sprijinirea sectorului și industriei energiei nucleare din UE prin instrumente de finanțare și garanții adecvate.”

„BEI are un rol important de jucat în sprijinirea reducerii riscurilor asociate inovării și capacităților de producție în domeniul nuclear, inclusiv dezvoltarea de reactoare nucleare inovatoare, cum ar fi reactoarele modulare mici și avansate, întreținerea, modernizarea, prelungirea duratei de viață/exploatarea pe termen lung și dezvoltarea în continuare a parcului nostru de centrale nucleare convenționale, precum și implementarea infrastructurii ciclului combustibilului nuclear necesare pentru a sprijini ambițiile noastre în domeniul energiei nucleare. Acest lucru este esențial pentru a se asigura că UE își menține capacitățile și competitivitatea industriei sale interne”, reliefează declarația comună.