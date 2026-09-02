Merkel, la București, despre ideea de a fi emisarul UE în relația cu Rusia: “Putin oferă respect numai celor care au putere politică. Eu nu mai am”

Fostul cancelar german Angela Merkel și-a exprimat, marți, la București, încrederea că democrația și libertatea pot garanta în continuare un viitor bun și sigur, în contextul noilor amenințări de securitate din Europa, subliniind totodată că statele europene „va trebui să cheltuiască mai mult pentru apărare”. Merkel a respins, de asemenea, ideea de a deveni un eventual emisar diplomatic european pentru președintele rus Vladimir Putin, afirmând că acesta „oferă respect numai celor care au putere politică”.

Merkel și-a lansat la Ateneul Român volumul „Libertate. Amintiri 1954 – 2021”, într-un dialog public cu diplomatul Emil Hurezeanu, fost ministru al afacerilor externe, după ce, pe parcursul zilei, a oferit autografe în cadrul unei întâlniri cu cititorii și a luat parte la un dejun cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Întrebată dacă democrația și libertatea mai pot garanta astăzi un viitor bun și sigur, Merkel a vorbit despre schimbările profunde ale mediului de securitate european și despre temerile noilor generații.

„L-aș întreba, în primul rând, ce sistem de ordine crede că garantează libertatea, deci ce sistem politic crede el că este mai sigur și aș discuta despre acel sistem politic. Întrebarea pe care o adresează foarte mulți tineri în ziua de astăzi este de înțeles. Dacă privim către trecut, Războiul Rece era rău, dar era ceva sigur, pentru că a existat această descurajare nucleară. Nu s-au implicat însă armele, nu s-au utilizat armele după Hiroshima și Nagasaki. Noi am avut această mișcare extraordinară în Europa, mișcare către libertate, 1990, și că vom primi siguranță și libertate. Dintr-o dată, oamenii, tinerii vorbesc acum despre drone, despre pericole. Americanii nu mai sunt de partea noastră, deci sunt o serie de amenințări și este foarte normal să-și pună aceste întrebări: ‘Mai puteți să ne oferiți această promisiune a siguranței? Mai puteți să ne oferiți aceeași siguranță pe care ați avut-o voi sau părinții voștri?’ Și eu cred în continuare că democrația este o formă potrivită pentru aceste valori”, a spus Merkel, potrivit traducerii oficiale.

Fostul cancelar german a subliniat însă că menținerea securității europene presupune investiții mai mari în apărare.

„Va trebui să cheltuim mai mult pentru apărare decât am cheltuit mulți ani de zile”, a afirmat Merkel.

Merkel: Îl admir pe Zelenski pentru curajul de a se opune rușilor

Amânarea unei decizii ferme privind invitarea Ucrainei să adere la NATO la summitul Alianței de la București din 2008, relația Germaniei cu Rusia în privința importurilor de gaze rusești și războiul din Ucraina au fost alte teme abordate în cadrul dialogului.

Merkel a subliniat că îi admiră „curajul președintelui Volodimir Zelenski de a se opune rușilor”, rememorând momentul de la începutul invaziei ruse pe scară largă, când președintele american Joe Biden i-ar fi oferit liderului ucrainean posibilitatea de a părăsi țara.

„Președintele Joe Biden i-a oferit președintelui Zelenski să părăsească Ucraina și să primească azil în America. Dar președintele Zelenski a rămas acolo și, dacă nu ar fi făcut acest lucru, nu ar mai fi existat Ucraina suverană și independentă cum există astăzi. Și el a decis să lupte”, a arătat Merkel.

Merkel, despre ideea de a fi emisar european pentru Putin

Întrebată de Emil Hurezeanu dacă i s-a propus să fie aleasă drept următorul președinte federal al Germaniei sau dacă „s-a gândit cineva” să o propună ca „principal emisar diplomatic al Europei în relația cu Putin”, Merkel a respins ideea.

„Putin (…) oferă respect numai celor care au putere politică. Eu nu mai am. Deci oamenii cu care vorbește trebuie să aibă putere politică. Cei care sunt responsabili astăzi politic, ei trebuie să poarte discuțiile cu Putin”, a spus fostul cancelar german.

În ceea ce privește posibilitatea de a deveni președinte federal, Merkel a calificat ideea drept „absurdă” și a spus că nu dorește să se mai întoarcă în politică.

„În partea cu președinția federală… Este ceva absurd. Nu vreau să mă preocup cu asta. Am fost 30 de ani în politică, 16 ani cancelar federal. Mi-a plăcut foarte mult, deși a fost o activitate foarte grea, foarte dificilă. Mi-a plăcut, dar acum sunt foarte fericită că pot face altceva în viața mea. Există multe alte lucruri frumoase, cum știți dumneavoastră, cei care nu sunteți politicieni de aici din public. Există multe lucruri frumoase de făcut în viață”, a afirmat Angela Merkel.