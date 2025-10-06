Merkel pune eșecul unor negocieri cu Putin pe seama est-europenilor: Am vrut un format de dialog UE – Rusia, dar balticii și Polonia s-au împotrivit

Fostul cancelar german Angela Merkel a dat vina pe Polonia și pe statele baltice pentru faptul că au contribuit indirect la atacul Rusiei asupra Ucrainei, într-un interviu acordat podcastului maghiar Partizán, cunoscut pentru orientarea sa de stânga și pentru atitudinea critică față de guvernul de la Budapesta.

Merkel a declarat în interviu că opoziția germană a blocat, în 2021, un dialog al Uniunii Europene cu Vladimir Putin, dialog pe care ea sperase să-l folosească pentru a preveni o escaladare a tensiunilor.

Fostul cancelar a menționat, de asemenea, pandemia de COVID-19 ca un factor care a îngreunat compromisul, explicând că lipsa întâlnirilor față în față a redus posibilitățile de negociere.

Într-un pasaj esențial al discuției, Merkel a afirmat: „În iunie 2021 am simțit că Putin nu mai lua în serios Acordul de la Minsk și de aceea am vrut un nou format, în care să vorbim direct cu Putin ca Uniune Europeană”.

Totuși, planul său a eșuat. „Unii nu au susținut această idee. În principal, au fost statele baltice, dar și Polonia a fost împotrivă”, a spus Merkel, conform publicației European Conservative, care a citat interviul.

Aceste țări erau „îngrijorate” că „nu am avea o politică comună față de Rusia”, a susținut fostul cancelar.

Momentul la care a făcut Angela Merkel referire s-a întâmplat la Consiliul European din iunie 2021, când împreună cu președintele francez Emmanuel Macron au confirmat propunerea comună a Berlinului și a Parisului de a organiza un summit între Uniunea Europeană și Rusia, o inițiativă privită cu reticență de anumiți lideri din estul Uniunii Europene și respinsă de președintele Lituaniei și prim-ministrul Estoniei.

Propunerea fusese dezvăluită inițial de Merkel pe 23 iunie 2021, în cadrul unui discurs susținut în Bundestag, camera inferioară a Parlamentului german, înainte de participarea la Consiliul European. Inițiativa venea pe fondul faptului că liderii europeni aveau programată o dezbatere pe starea precară a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Moscova având ca punct de plecare comunicarea comună a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant privind relațiile cu Rusia, dar și faptul că cu o săptămână în urmă se derulase summitul SUA – Rusia între președinții Joe Biden și Vladimir Putin, la Geneva.

În podcastul maghiar Partizán, Angela Merkel și-a apărat politica față de Moscova, afirmând că Acordul de la Minsk a contribuit la stabilizarea Ucrainei.

Declarațiile sale au fost respinse ferm de liderii polonezi, care au negat orice vină și au subliniat că Rusia manifestase deja agresiune împotriva Ucrainei, inclusiv prin anexarea Crimeei.