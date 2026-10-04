Merz a mers la Kiev pentru un nou pachet de sprijin și un acord privind dronele: Dacă Rusia nu este oprită, mașinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră

Cancelarul german Friedrich Merz a sosit duminică la Kiev, într-o vizită neanunțată, însoțit de reprezentanți ai unor companii germane, pentru a reafirma sprijinul acordat Ucrainei în contextul intensificării atacurilor rusești. Vizita ar urma să includă anunțarea unui pachet de un miliard de euro pentru ajutor militar și 350 milioane de euro pentru repararea infrastructurii energetice, precum și finalizarea unui acord pentru producția comună de drone, potrivit unor oficiali guvernamentali germani citați de Reuters, preluat de Agerpres.

„Am venit astăzi la Kiev pentru că Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în următoarele săptămâni”, a declarat Merz, evocând bombardamentele rusești asupra orașelor, clădirilor rezidențiale și centralelor de termoficare.

Die Ukraine steht vor entscheidenden Wochen. Deswegen bin ich heute nach Kyjiw gereist mit der Botschaft: Ihr könnt euch auf uns verlassen. Auch Deutschlands Sicherheit hängt vom Ausgang dieses Krieges ab. Deswegen helfen wir auch aus ureigenem Interesse. https://t.co/g5p3cSJzhb — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 4, 2026

„Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu mașinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră”, a avertizat cancelarul. „Îi voi spune astăzi președintelui Zelenski: «Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru»”, a adăugat acesta.

Din delegația germană fac parte ministra economiei și energiei, Katherina Reiche, și directorii unor companii precum Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence și Quantum Systems.

Cooperarea industrială în domeniul apărării reprezintă una dintre principalele teme ale vizitei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțase miercuri, după o convorbire telefonică cu Merz, că cele două țări se apropie de finalizarea unui acord pentru producția de drone, rachete și software asociat.

O prioritate este accelerarea producției de drone interceptoare capabile să contracareze dronele de atac cu propulsie cu reacție, testate cu succes de compania germană Quantum. Din timpul verii, Rusia folosește zilnic zeci de astfel de drone rapide împotriva infrastructurii civile și militare ucrainene.

În aprilie, Quantum și producătorul ucrainean WIY Drones au anunțat înființarea societății comune Quantum WIY Industries, destinată fabricării dronei interceptoare Strila și a altor tehnologii pentru apărarea aeriană.

Acordul discutat include și dezvoltarea și producția comună de arme cu o rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri, pe care Ucraina le-ar putea utiliza pentru a lovi ținte în adâncimea teritoriului rus.

Potrivit oficialilor germani, extinderea cooperării ar aduce beneficii și industriei din Germania, prin producția de armament și dezvoltarea capacităților de protejare a infrastructurii critice împotriva dronelor.

Merz ar urma să solicite, totodată, progrese în reformele cerute Ucrainei de partenerii europeni, inclusiv în combaterea corupției.

Vizita are loc după ce cancelarul a afirmat joi că Germania nu se va lăsa intimidată de intensificarea atacurilor hibride rusești împotriva statelor europene.

Sâmbătă, Ministerul rus de Externe a anunțat că Moscova va continua atacurile sistematice asupra unor ținte din Ucraina, prezentându-le drept represalii pentru loviturile ucrainene din ultimele luni. Instituția a avertizat cetățenii străini și personalul diplomatic să evite șederea sau deplasările în Ucraina.

În aceeași zi, Zelenski a declarat pentru Reuters că forțele ucrainene își vor intensifica atacurile asupra rafinăriilor rusești, ca răspuns la ceea ce a descris drept o nouă doctrină a Moscovei de escaladare a loviturilor asupra infrastructurii civile, menită să determine locuitorii Kievului și ai altor orașe să plece.