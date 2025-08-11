INTERNAȚIONAL
Merz anunță că Trump se va alătura liderilor europeni într-un summit virtual de urgență înainte de discuțiile din Alaska cu Putin. Vor participa Zelenski și liderii Franței, UK, Italiei, Poloniei, Finlandei, UE și NATO
Cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Summitul virtual se va concentra pe opțiunile de presiune împotriva Rusiei, chestiuni legate de teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, garanții de securitate pentru Kiev și etapele posibilelor negocieri de pace, a declarat pentru Politico Europe un purtător de cuvânt al guvernului german.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
Purtătorul de cuvânt a adăugat că reuniunile virtuale vor începe miercuri, la ora 14:00, cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, alături de Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Programul prevede apoi, de la ora 15:00, o discuție de o oră între liderii europeni și Zelenski, la care se vor alătura Trump și vicepreședintele său, J.D. Vance.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina.
Trump a afirmat că Rusia și Ucraina erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat însă, sâmbătă, că Ucraina nu își poate încălca Constituția în probleme teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupanților”.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, au subliniat și principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin. Declarația a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb.
Între timp, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că o înțelegere negociată între Rusia și Ucraina este puțin probabil să mulțumească vreuna dintre părți și că orice acord de pace va lăsa, probabil, atât Moscova, cât și Kievul „nemulțumite”, el precizând că Statele Unite urmăresc o înțelegere pe care ambele țări să o poată accepta.
El a mai subliniat și intenția SUA de a „programa” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski, în contextul presiunilor exercitate de europeni ca Ucraina să fie implicată.
Planurile Israelului pentru Gaza prevestesc „un dezastru de o gravitate fără precedent”, afirmă Emmanuel Macron
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a intensifica operațiunile militare în Gaza, calificându-le drept un dezastru iminent, și a propus formarea unei coaliții internaționale sub mandatul Națiunilor Unite pentru a stabiliza situația din Gaza, informează Reuters.
Săptămâna trecută, cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, într-o mișcare care a extins operațiunile militare în teritoriul palestinian devastat și a stârnit critici puternice atât în țară, cât și în străinătate.
„Anunțul cabinetului israelian privind extinderea operațiunilor sale în orașul Gaza și în taberele Mawasi și privind reocuparea acestora prevestesc un dezastru de o gravitate fără precedent și o evoluție către un război fără sfârșit”, a declarat Macron, într-o declarație transmisă jurnaliștilor de către biroul său.
„Ostaticii israelieni și populația din Gaza vor continua să fie principalele victime ale acestei strategii”, a adăugat Macron.
Israelul intensifică atacurile în Gaza, în ciuda pierderii sprijinului internațional din cauza crizei umanitare din enclavă, arată Politico Europe.
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a aprobat vineri un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza și a declarat duminică că se așteaptă ca noua ofensivă să se încheie „destul de repede”.
Acesta a respins criticile internaționale ca fiind o „campanie globală de minciuni” și a insistat că Israelul nu are altă opțiune decât să „duce treaba la bun sfârșit”. Netanyahu a descris noua ofensivă ca fiind cea mai rapidă cale de a pune capăt războiului, informează Deutsche Welle.
Planul a fost întâmpinat cu o convocare a Consiliului de Securitate al ONU, solicitată de Franța, Danemarca, Grecia, Slovenia și Marea Britanie.
Israelul și-a lansat ofensiva militară în octombrie 2023, ca răspuns la un atac al Hamas, care a ucis peste 1.000 de persoane pe teritoriul israelian.
Autoritățile sanitare palestiniene au declarat că peste 60.000 de persoane au murit în campania terestră și aeriană a Israelului în Fâșia Gaza, aproape o treime dintre morți având sub 18 ani, potrivit experților în securitate alimentară globală susținuți de Națiunile Unite.
Franța a anunțat prin președintele Emmanuel Macron că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie, secondată de Marea Britanie.
De altfel, Parisul se numără printre semnatarii unui apel care insistă asupra recunoașterii statului Palestina.
De cealaltă parte, Germania s-a distanțat de această abordare, spunând că respinge recunoașterea imediată a unui stat palestinian ca urmare a nevoii unei soluții negociate, secondată de Italia, care a subliniat că recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă.
Peste 100 de foști europarlamentari solicită UE să suspende Acordul de asociere cu Israelul: „Înfometarea colectivă nu este altceva decât o crimă de război”
Peste 100 de foști membri ai Parlamentului European au adresat o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șefei diplomației UE, Kaja Kallas, îndemnându-le să suspende acordul de asociere UE-Israel, informează The Guardian.
Într-o scrisoare redactată într-un ton ferm, aceștia au susținut că „eșecul” UE de a lua „măsuri ferme” împotriva Israelului, ca răspuns la acțiunile sale în Gaza, ar putea expune statele membre la „complicitate la crime de război”.
Scrisoarea a fost semnată de foști eurodeputați din întreg spectrul politic, inclusiv din grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), din care face parte și partidul condus de Giorgia Meloni; din grupul conservator al Partidului Popular European (PPE), care a propus-o pe Von der Leyen drept candidat pentru conducerea Comisiei Europene; precum și din rândul Verzilor, al Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D) și al centriștilor din ALDE/Renew.
„Înfometarea colectivă a locuitorilor din Gaza de către statul israelian nu este altceva decât o crimă de război. Aceasta încalcă drepturile fundamentale ale omului pe care se bazează toate acordurile de asociere ale UE cu țările terțe”, se afirmă în document.
Aceștia au declarat:
„Salutăm decizia întârziată a Comisiei din 28 iulie de a propune suspendarea participării Israelului la programul de cercetare Orizont al UE. Cu toate acestea, este prea puțin și prea târziu. Analiza realizată chiar de Comisie în luna iunie a arătat în mod clar încălcarea de către Israel a articolului 2 din Acord.
„În lipsa încetării închiderii punctelor de trecere către Gaza, care să permită accesul umanitar neîngrădit al ONU și al ONG-urilor afiliate, noi, în calitate de 110 foști membri ai Parlamentului European, insistăm ca, prin urmare, Comisia să ceară de urgență statelor membre să accepte suspendarea completă a Acordului de asociere UE-Israel.”
Săptămâna trecută, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat situația din Gaza drept „foarte apropiată de definiția genocidului”, într-una dintre cele mai dure poziționări exprimate până acum de un oficial european la adresa Israelului de la începutul războiului.
În ultimele săptămâni, mai multe țări europene și-au înăsprit poziția față de Israel, ca reacție la avertismentele grave privind foametea din Gaza, la uciderile din apropierea centrelor de distribuție a alimentelor și la amenințările cu o escaladare suplimentară venite din partea guvernului condus de Benjamin Netanyahu.
Franța a anunțat prin președintele Emmanuel Macron că va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York, în septembrie.
De cealaltă parte, Germania s-a distanțat de această abordare, spunând că respinge recunoașterea imediată a unui stat palestinian ca urmare a nevoii unei soluții negociate, secondată de Italia, care a subliniat că recunoașterea statului Palestina în acest moment ar fi contraproductivă.
R. Moldova „condamnă ferm” noua „ingerință inacceptabilă” a Rusiei care urmărește „să influențeze” alegerile din septembrie: Parte dintr-o campanie de dezinformare
Republica Moldova, prin Ministerul Afacerilor Externe, „condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei.”
„Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării”, subliniază MAE din Republica Moldova într-un comunicat de presă.
Chișinăul „dezaprobă categoric aceste manevre ale războiului informațional și subliniază că autoritățile Republicii Moldova sunt pe deplin concentrate pe organizarea alegerilor parlamentare în mod democratic, transparent și conform cadrului legal.”
„Se depun eforturi susținute pentru ca fiecare alegător să își poată exprima liber și neinfluențat votul, inclusiv cetățenii moldoveni din diaspora, care reprezintă o parte importantă și respectată a societății noastre”, dă asigurări Ministerul Afacerilor Externe moldovean.
Instituția reiterează că „Republica Moldova își reafirmă angajamentul ferm față de valorile democratice și respinge orice tentativă externă de subminare a proceselor electorale și a stabilității statului.”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat luna trecută că pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, scopul fiind acela de a controla mica țară care a ales să adere la Uniunea Europeană, ieșind din orbita Rusiei.
Având în vedere intensifcarea acestor acțiuni de propagandă și dezinformare venite dinspre Moscova, Chișinăul va primi sprijin pentru combaterea acestor acțiuni printr-un nou centru regional al Observatorului european al mass- mediei digitale (EDMO).
De asemenea, Uniunea Europeană a impus la inițiativa României sancțiuni împotriva a șapte persoane și trei entități responsabile de acțiuni destabilizatoare la adresa Republicii Moldova.
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Conectarea Moldovei și a Iașului la coridoarele europene de transport prin A7 și A8 rămâne o prioritate strategică pentru Guvernul României
