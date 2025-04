Merz anunță primele numiri în noul guvern german: CDU revine la conducerea Ministerului de Externe după 60 de ani prin Johann Wadephul. Gunther Krichbaum va fi ministru de stat pentru Europa

„Bulgaria are un rol-cheie în Uniunea Europeană; a aderat recent la Spațiul Schengen, iar acum se află în plin proces de adoptare a monedei euro și face progrese remarcabile” , a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul întâlnirii cu președintele Bulgariei, Rumen Radev, la Sofia.

„Știu că noi toți suferim foarte mult de la invazia Ucrainei de către Rusia, cu costurile energiei și impactul său uriaș asupra inflației în toate țările diferite. Dar facem tot posibilul, cu toții, pentru a controla inflația. Și cred că acum acesta este principalul criteriu pentru a intra în zona euro. Și cred că, în acest moment, acesta este principalul criteriu pentru aderarea la zona euro”, a transmis Antonio Costa, potrivit comunicatului oficial.

Citiți și: Bulgaria a atins ținta de deficit bugetar de 3% din PIB, îndeplinind astfel ultima condiție pentru aderarea la zona euro

Antonio Costa a subliniat că, în prezent, Uniunea Europeană are două mari priorități: competitivitatea și apărarea.

„Aceste două obiective sunt strâns legate între ele, deoarece avem nevoie de siguranță și securitate pentru a crea condiții favorabile unei economii mai competitive. În același timp, trebuie să fim mai competitivi pentru a ne consolida capacitatea de a ne apăra”, a spus el.

Good to touch base with @PresidentOfBg Radev.

Bulgaria has a key role in the EU, and I commend its recent accession to the Schengen area and its progress towards joining the euro.

We discussed Europe’s commitment to step up its defense capabilities while boosting its… pic.twitter.com/4UkGSC1IaT

— António Costa (@eucopresident) April 27, 2025