Merz apără “o perspectivă clară de aderare” pentru R. Moldova: “UE nu este un club închis. Nu vrem să dezamăgim” așteptările ridicate

Corespondență din Bruxelles

Cancelarul german Friedrich Merz a pledat pentru menținerea unei perspective clare de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, afirmând că liderii europeni nu vor să dezamăgească așteptările ridicate ale cetățenilor moldoveni.

„O perspectivă clară de aderare pentru Republica Moldova”, a subliniat Friedrich Merz, la finalul summitului Consiliului European de la Bruxelles, adăugând că liderii europeni „nu vor să dezamăgească” așteptările ridicate din această țară.

În același context, cancelarul german a afirmat că Uniunea Europeană nu este un „club închis”, ci rămâne deschisă noilor membri care îndeplinesc criteriile necesare pentru aderare.

„Vrem, de asemenea, să arătăm că Uniunea Europeană rămâne deschisă noilor membri. Uniunea Europeană nu este un club închis, ci o Uniune Europeană deschisă tuturor țărilor din Europa care îndeplinesc condițiile pentru aderare”, a declarat Merz.

Referindu-se și la perspectiva aderării Muntenegrului, cancelarul german a spus că liderii au discutat despre calendarul unei posibile aderări și a apreciat că obiecțiile Croației sunt „soluționabile”.

În concluziile reuniunii, liderii europeni au reafirmat că extinderea reprezintă o investiție geostrategică în pace, securitate, stabilitate și prosperitate, subliniind că procesul de aderare rămâne unul bazat pe merite și pe progresele individuale ale fiecărei țări candidate.

Totodată, Consiliul European a evidențiat necesitatea ca atât statele candidate, cât și Uniunea Europeană să fie pregătite pentru o Uniune extinsă, prin continuarea reformelor, în special în domeniul statului de drept, și prin adaptarea instituțională și politică a UE.

În ceea ce privește Muntenegru, Consiliul European a salutat lucrările în curs pentru elaborarea tratatului de aderare și intenția președinției irlandeze a Consiliului UE de a avansa spre închiderea provizorie a capitolelor de negociere rămase, în funcție de implementarea reformelor necesare de către Podgorica.

Uniunea Europeană și Republica Moldova au făcut în această săptămână un nou pas în procesul de aderare, prin deschiderea negocierilor pentru grupurile de capitole „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”, după ce, în luna iulie, UE și Chișinău au deschis negocierile referitoare la clusterul „Relații externe”.

Lansarea tratativelor pentru aceste clustere s-a înfăptuit marți, fiind salutată de președinta Maia Sandu și prim-ministrul Vasile Tofan, iar cele două grupuri acoperă domenii precum libera circulație a mărfurilor, serviciilor, lucrătorilor și capitalurilor, concurența, impozitarea, politica economică și monetară, transformarea digitală, educația, cercetarea și uniunea vamală.