Merz apreciază că întreaga națiune americană este “umilită” de Iran: Americanii nu au o strategie clară

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că conducerea Iranului este în proces de „umilire” a Statelor Unite în conflictul în curs, subliniind că Washingtonul pare să nu aibă o strategie clară și a pus sub semnul întrebării ce fel de ieșire ar putea urmări SUA.

„Iranienii sunt în mod clar mai puternici decât se aștepta și americanii, la rândul lor, nu au o strategie cu adevărat convingătoare nici în negocieri”, a afirmat Merz în timpul unei vizite la o școală din Marsberg, un oraș din regiunea sa natală Sauerland, potrivit Deutsche Welle.

„Problema cu astfel de conflicte este întotdeauna aceea că nu trebuie doar să intri, ci trebuie și să ieși. Am văzut asta foarte dureros în Afganistan timp de 20 de ani. Am văzut-o în Irak. În acest moment, nu văd ce ieșire strategică vor alege americanii, mai ales că iranienii negociază în mod evident foarte abil — sau foarte abil nu negociază”, a spus el.

Merz a adăugat că „o întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-numitele Gărzi Revoluționare.”

Friedrich Merz a spus că situația complicată din Orientul Mijlociu are acum un efect economic negativ puternic asupra Germaniei.

„În acest moment, situația este destul de complicată. Și ne costă foarte mulți bani. Acest conflict, acest război împotriva Iranului, are un impact direct asupra producției noastre economice”, a declarat cancelarul federal.

Cancelarul a afirmat că Germania își menține oferta de a desfășura nave de deminare pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Hormuz, prin care trece o mare parte din aprovizionarea globală cu petrol.

Totuși, Merz a subliniat că o condiție prealabilă pentru acest lucru este încetarea ostilităților.

Vizita cancelarului la școala Carolus-Magnus-Gymnasium a făcut parte din Ziua Proiectului UE, în cadrul căreia școli din întreaga Germanie organizează evenimente dedicate Uniunii Europene.

Merz a subliniat că Germania trebuie acum să își asume un rol de lider în UE și a remarcat că blocul are cu 100 de milioane mai mulți locuitori decât SUA. „Dacă am reuși să ne unim mai eficient și să facem mai multe împreună, am putea fi cel puțin la fel de puternici ca Statele Unite ale Americii”, a conchis el.