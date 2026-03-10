Merz avertizează că are loc o „escaladare periculoasă” în războiul SUA-Israel împotriva Iranului: „Nu există un plan comun pentru a pune capăt rapid acestui război”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că are loc o „escaladare periculoasă” în războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului și că „nu există în mod clar un plan comun” pentru a pune capăt conflictului „rapid și convingător”, relatează Reuters și AFP, potrivit Agerpres.

„Suntem extrem de îngrijorați de faptul că, în mod evident, nu există un plan comun pentru a pune capăt rapid și convingător acestui război. Multe dintre obiectivele stabilite de americani și israelieni sunt și ale noastre, dar fiecare zi de război ridică mai multe semne de întrebare”, a subliniat Merz la Berlin, unde l-a primit în vizită pe premierul ceh Andrej Babis.

El a adăugat că „nu avem niciun interes într-un război fără sfârșit” și „niciun interes într-o contestare a integrității teritoriale sau a viabilității economice a Iranului”, exprimându-și totodată îngrijorarea cu privire la „un posibil scenariu precum cel pe care l-am văzut în Libia, în Irak sau în alte state din regiune”.

Cancelarul german a mai spus că „împărtășește speranța președintelui american” Donald Trump că „acest război se va încheia rapid”, alături de speranța „unei reveniri relativ rapide la normalitate pe piețele de petrol și energie”.

Trump a făcut luni declarații contradictorii despre războiul din Iran, sugerând că acesta se va încheia „în curând”, însă afirmând în același timp că ofensiva va continua.

El a declarat pentru canalul CBS că acest conflict este „cu mult înainte” de calendarul de patru până la cinci săptămâni pe care îl menționase anterior.

Amintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au discutat luni, prin videoconferință cu liderii mai multor state din Orientul Mijlociu și din regiune despre evoluțiile recente ale războiului din Iran și impactul acestuia asupra securității energetice și stabilității regionale.

La discuții au participat liderii Iordaniei, Egiptului, Bahrainului, Libanului, Siriei, Turciei, Armeniei, Irakului, Qatarului, Kuweitului, Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite și Omanului.

Potrivit unei declarații comune, liderii europeni au condamnat „în cei mai duri termeni” atacurile nediscriminatorii ale Iranului asupra statelor din regiune și și-au exprimat solidaritatea deplină cu populațiile afectate.