Merz avertizează că “nu poate exista un plan de pace dacă Europa nu-și dă acordul”: Pacea în Ucraina nu se va întâmpla peste noapte și nu poate afecta suveranitatea europeană

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că „pacea în Ucraina nu se va întâmpla peste noapte”, după o reuniune informală a liderilor europeni în Angola, desfășurată în marja summitului Uniunea Europeană – Uniunea Africană, relatează The Guardian.

El a subliniat că, deși „unele probleme au fost clarificate” în discuțiile de la Geneva, Europa trebuie consultată și să își dea acordul pentru orice plan de pace, având în vedere impactul acestuia asupra securității și suveranității europene.

„Pentru noi este important că nu poate exista un plan de pace pentru Ucraina dacă nu ne dăm acordul asupra aspectelor care afectează interesele europene și suveranitatea europeană”, a spus el, făcând apel la Rusia să vină la masa discuțiilor și să se implice mai direct.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după reuniunea specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.

Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.

Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.

Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.