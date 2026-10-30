Merz avertizează că transformarea lanțurilor de aprovizionare în „pioni politici” amenință prosperitatea și securitatea unor regiuni întregi

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri, la Seul, că folosirea lanțurilor de aprovizionare ca instrumente politice și restricționarea accesului la tehnologii și materii prime pun în pericol creșterea economică și securitatea. El a pledat pentru o cooperare mai strânsă între Europa și economiile asiatice în apărarea unei ordini economice bazate pe reguli, relatează DW.

„Când lanțurile de aprovizionare devin pioni politici, când accesul la tehnologii esențiale este blocat sau când eforturile de asigurare a materiilor prime seamănă mai degrabă cu demonstrații de forță decât cu parteneriate echitabile, sunt puse în pericol creșterea economică, prosperitatea și, în cele din urmă, securitatea unor regiuni întregi”, a declarat Merz.

Cancelarul a vorbit la Conferința Asia-Pacific a mediului de afaceri german, în ultima zi a turneului său asiatic, care a inclus Singapore, Japonia și Coreea de Sud.

În discursul său, Merz a susținut că rivalitatea dintre Washington și Beijing schimbă profund condițiile în care funcționează economia mondială.

„Competiția dintre SUA și China se intensifică. Tarifele, strategiile de decuplare tehnologică și o cursă acerbă pentru materii prime critice și noi tehnologii schimbă fundamental regulile economiei noastre globale”, a afirmat el.

Potrivit cancelarului, aceste conflicte și modificări ale raporturilor de putere afectează atât Germania și Europa, cât și partenerii din Indo-Pacific care urmăresc dezvoltarea economică.

Merz a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să își asume un rol de lider în construirea unei oferte mai bune pentru țările confruntate cu presiunile asupra sistemului comercial internațional.

„Vrem să oferim oportunități care să depășească acordurile bilaterale”, a spus acesta.

„Ne unim cu hotărâre forțele împotriva unilateralismului, a politicii de forță autocratice și a încălcărilor dreptului internațional”, a adăugat cancelarului german.

În cursul turneului, Merz a promovat parteneriatele de liber schimb și aprofundarea cooperării economice dintre Europa și Asia. La Singapore, el a cerut un acord de liber schimb între UE și statele participante la Acordul cuprinzător și progresiv pentru Parteneriatul Transpacific (CPTPP).

Acesta conectează economii din regiunea Asia-Pacific și din Americi. Regatul Unit este singurul participant european, fără a fi membru al UE. Statele Unite s-au retras în 2017, în primul mandat al lui Donald Trump, din proiectul inițial al Parteneriatului Transpacific, ulterior înlocuit de CPTPP.

La conferința de la Seul, prim-ministrul sud-coreean Han Seong-sook a evidențiat rolul țării sale în strategiile regionale ale investitorilor germani.

„Companiile germane folosesc Coreea ca pe un centru esențial pentru extinderea prezenței lor în regiunea Asia-Pacific”, a declarat aceasta.