Merz cere revizuirea bugetului UE și includerea sprijinului pentru Ucraina: „Cadrul Financiar Multianual trebuie să fie sustenabil financiar pentru statele membre”

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut marți modificarea propunerii privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene, pentru a facilita încheierea negocierilor, și a susținut că, pe lângă noile priorități legate de apărare și competitivitate, este necesar să se prevadă în buget sprijinul comun pentru Ucraina, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Cadrul Financiar Multianual trebuie să fie sustenabil financiar pentru statele membre”, a spus cancelarul german într-o conferință de presă comună la Berlin cu prim-ministrul ungar Peter Magyar.

„Sper ca în noile propuneri ale președintelui Consiliului European, Antonio Costa, să existe schimbări clare. Fără aceste schimbări, negocierile nu vor putea fi încheiate curând”, a avertizat cancelarul german.

Friedrich Merz a recunoscut că negocierile pentru proiectul care să ghideze cheltuielile blocului comunitar între 2028 și 2034 sunt „dificile”, dar a subliniat că este necesar să fie aprobat măcar cu un an înainte pentru a putea fi implementat.

El a evidențiat că pentru Berlin există două cerințe: pe de o parte, stabilirea unor noi priorități, în acest caz apărarea și competitivitatea, ceea ce implică neapărat să fie amânate „prioritățile vechi” și, pe de altă parte, să fie convenită o viziune despre cum să fie sprijinită Ucraina în următorii ani.

„Este o sarcină comună europeană, nu doar a statelor membre”, a insistat el.

Cancelarul german a recunoscut că „există cel puțin patru” țări care văd lucrurile diferit, printre care și Ungaria, dar a susținut că atunci este necesar să se vorbească și să se rezolve o „chestiune fundamentală”, amintind că Germania este cel mai mare contributor la bugetul european și, de asemenea, principalul sprijin economic al Kievului.

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La rândul său, premierul ungar Peter Magyar a subliniat că fiecare țară are propriile interese naționale și, astfel, Ungaria este interesată de politicile agricole și de coeziune. El a estimat că probabil liderii europeni „vor petrece împreună Crăciunul” negociind pe această chestiune.

Premierul ungar nu s-a angajat nici el să majoreze contribuția țării sale la sprijinirea Ucrainei, argumentând că Ungaria oferă deja o contribuție importantă Uniunii Europene prin protejarea frontierelor blocului comunitar. Această responsabilitate a costat „mai multe miliarde de euro în ultimii ani”, fără ca Budapesta să primească vreodată sprijin sau recunoaștere pentru eforturile sale, a afirmat premierul Magyar. Dimpotrivă, a adăugat acesta, Ungaria a fost condamnată să plătească o amendă pentru nerespectarea normelor privind azilul.

„Sper că se va putea pune capăt cât mai curând acestui lucru în negocierile cu guvernul maghiar astfel încât să putem continua să protejăm Europa și frontierele externe ale Europei fără să plătim acea amendă”, a spus premierul Ungariei referindu-se la sancțiune.

Peter Magyar a mai insistat și că Ungaria, la nivel de politică internă, nu își poate permite să contracteze credite de miliarde de euro pentru a finanța sprijinul acordat Ucrainei și a susținut că această chestiune ar trebui să fie separată de restul negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual.

Pe de altă parte, cei doi șefi de guvern și-au arătat sprijinul față de procesul de aderare la UE al țărilor din Balcanii de Vest și au vorbit, de asemenea, într-un mod pozitiv despre candidatura Ucrainei, dosar în care, potrivit prim-ministrului maghiar, s-au înregistrat „progrese mari”.

De asemenea, Magyar și Merz au discutat chestiuni de natură bilaterală, precum posibilitatea ca Ungaria să importe gaze naturale lichefiate prin porturi germane, oportunitate față de care premiul Ungariei s-a arătat deschis, deși a precizat că decizia depinde de prețul final.