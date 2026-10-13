Merz critică acordul lui Trump pentru importul de motorină rusească și cere sancțiuni mai dure împotriva Moscovei: „Pentru Germania și Europa, o asemenea decizie este exclusă”

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat luni acordul președintelui american Donald Trump privind importurile de motorină din Rusia și a cerut înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei, afirmând că presiunea este necesară pentru a determina Rusia să negocieze serios, relatează DW.

„Luăm act de acordul dintre Statele Unite și Rusia privind exporturile de motorină. Pentru Germania și Europa, o asemenea decizie este exclusă”, a declarat Merz la Berlin.

Cancelarul a susținut că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice civile a Ucrainei impun consolidarea măsurilor împotriva Moscovei. Germania și Europa vor menține sancțiunile, a subliniat el.

Merz a pus sub semnul întrebării și anunțul lui Trump privind oprirea imediată a atacurilor rusești și ucrainene asupra instalațiilor energetice ale celeilalte părți. Potrivit cancelarului, Moscova a răspuns prin lovituri masive asupra Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că anunțul american privind încetarea parțială a focului a fost o noutate pentru el, în timp ce Kremlinul nu a confirmat că aceasta a intrat în vigoare.

Șeful guvernului de la Berlin a reafirmat sprijinul Germaniei pentru Ucraina și a precizat că eforturile pentru obținerea unei păci juste și durabile vor fi discutate la summitul UE din această săptămână.