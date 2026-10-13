Merz critică acordul lui Trump pentru importul de motorină rusească și cere sancțiuni mai dure împotriva Moscovei: „Pentru Germania și Europa, o asemenea decizie este exclusă”

U.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© President of Ukraine Official Website

Cancelarul german Friedrich Merz a criticat luni acordul președintelui american Donald Trump privind importurile de motorină din Rusia și a cerut înăsprirea sancțiunilor împotriva Moscovei, afirmând că presiunea este necesară pentru a determina Rusia să negocieze serios, relatează DW.

„Luăm act de acordul dintre Statele Unite și Rusia privind exporturile de motorină. Pentru Germania și Europa, o asemenea decizie este exclusă”, a declarat Merz la Berlin.

Cancelarul a susținut că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice civile a Ucrainei impun consolidarea măsurilor împotriva Moscovei. Germania și Europa vor menține sancțiunile, a subliniat el.

Merz a pus sub semnul întrebării și anunțul lui Trump privind oprirea imediată a atacurilor rusești și ucrainene asupra instalațiilor energetice ale celeilalte părți. Potrivit cancelarului, Moscova a răspuns prin lovituri masive asupra Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că anunțul american privind încetarea parțială a focului a fost o noutate pentru el, în timp ce Kremlinul nu a confirmat că aceasta a intrat în vigoare.

Șeful guvernului de la Berlin a reafirmat sprijinul Germaniei pentru Ucraina și a precizat că eforturile pentru obținerea unei păci juste și durabile vor fi discutate la summitul UE din această săptămână.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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