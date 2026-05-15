Merz critică „climatul social dezvoltat brusc” în SUA: Nu le-aș recomanda copiilor mei să studieze sau să lucreze acolo

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că nu și-ar sfătui copiii sau alți tineri să studieze sau să lucreze în Statele Unite în actualul context social și economic american, într-o nouă declarație critică la adresa SUA pe fondul tensiunilor dintre Berlin și administrația președintelui Donald Trump, relatează DW.

Vorbind în fața tinerilor participanți la Convenția Catolică Germană de la Würzburg, Merz a spus că Germania oferă în continuare oportunități importante pentru noile generații și i-a îndemnat pe germani să privească mai optimist perspectivele propriei țări.

„Cred cu tărie că există puține țări în lume care oferă oportunități atât de mari, în special pentru tineri, precum Germania”, a afirmat cancelarul german.

Acesta a declarat că nu ar recomanda în prezent nici propriilor copii, nici altor tineri germani să plece în Statele Unite pentru studii sau muncă.

„Nu le-aș recomanda copiilor mei astăzi să meargă în SUA, să studieze acolo și să lucreze acolo, pur și simplu pentru că acolo s-a dezvoltat brusc un anumit climat social”, a spus Merz.

Cancelarul german a susținut, de asemenea, că „chiar și cei mai bine educați oameni din America au mari dificultăți în a-și găsi un loc de muncă”.

„Sunt un mare admirator al Americii. Admirația mea nu crește în acest moment”, a adăugat Merz, provocând râsete și aplauze în sală.

Declarațiile vin într-un moment de tensiuni între Washington și mai mulți aliați europeni ai SUA, pe fondul disputelor privind războiul din Iran, politica comercială și securitatea europeană.

Luna trecută, Friedrich Merz a afirmat că Statele Unite se „umilesc” prin modul în care gestionează conflictul cu Iranul, declarație care a atras reacția dură a lui Donald Trump. Președintele american a susținut ulterior că liderul german face o treabă „teribilă” și a anunțat retragerea a 5.000 de militari americani din Germania, precum și majorarea tarifelor pentru automobilele din Uniunea Europeană.

Merz, care și-a construit o parte importantă a carierei profesionale lucrând pentru compania de investiții BlackRock și călătorind frecvent în Statele Unite, s-a declarat în trecut un susținător convins al relației transatlantice, însă în ultimele luni a devenit unul dintre cei mai vocali critici europeni ai administrației Trump.