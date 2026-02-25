Connect with us

Merz îi cere lui Xi să își folosească influența pentru a încheia războiul Rusiei în Ucraina: “Cuvintele și faptele” Chinei sunt luate “foarte în serios” la Moscova

Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la Beijing, a cerut președintelui chinez Xi Jinping și guvernului său să își folosească influența asupra Moscovei pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina.

După întrevederi cu președintele chinez Xi Jinping și cu premierul Li Qiang, Merz a declarat presei că semnalele, „cuvintele și faptele” venite din partea Chinei sunt luate „foarte în serios” la Moscova, potrivit Deutsche Welle.

Prin urmare, le-am cerut interlocutorilor mei de astăzi să își folosească influența pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus cancelarul german, la o zi după ce conflictul la scară largă din Europa de Est a intrat în al cincilea an.

Merz a mai afirmat că China nu ar trebui să vândă Rusiei așa-numite bunuri cu dublă utilizare, care ar putea fi folosite în scopuri militare împotriva populației din Ucraina.

Bunurile cu dublă utilizare reprezintă un termen care desemnează orice echipamente sau materiale ce pot avea atât utilizări civile, cât și militare.

Merz și-a început miercuri dimineață prima vizită oficială în China, fiind primit cu onoruri militare la Marea Sală a Poporului din Beijing. Cancelarul german este al patrulea lider occidental și G7 care vizitează China din luna decembrie încoace, după vizitele președintelui francez Emmanuel Macron, premierului canadian Mark Carney și premierului britanic Keir Starmer.

Agenția de presă de stat chineză Xinhua a publicat un scurt răspuns al lui Xi la apelul lui Merz ca Beijingul să își folosească influența asupra Moscovei pentru a contribui la încetarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Potrivit Xinhua, Xi i-a spus cancelarului german că diplomația este „esențială pentru soluționarea problemei” opririi războiului, cu participarea deschisă a Rusiei.

„Xi a subliniat necesitatea asigurării participării egale a tuturor părților pentru a pune o bază solidă pentru pace [și] a abordării preocupărilor legitime ale tuturor părților pentru a consolida voința pentru pace”, a scris Xinhua.

Beijingul este considerat cel mai important susținător al Rusiei după ce majoritatea țărilor occidentale au rupt legăturile cu Moscova, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei, lansate în urmă cu patru ani. Reprezentanți ai SUA, Rusiei și Ucrainei urmează să participe joi la noi reuniuni la Geneva.

„Dacă Xi Jinping i-ar spune mâine lui Putin să se oprească, atunci el ar trebui să se oprească poimâine”, a declarat Merz luni, înainte de plecarea spre China.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Zelenski și Trump au discutat la telefon înaintea unei noi runde de tratative SUA-Ucraina-Rusia: Ne așteptăm să putem ridica discuțiile la nivel de lideri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat miercuri că a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, la o zi după marcarea a patru ani de la declanșarea de către Rusiei a invaziei sale militare asupra Ucrainei și înainte ca negociatorii ucraineni, americani și ruși să se întrunească, joi, la Geneva.

La discuția telefonică au luat parte și emisarii speciali ai președintelui Trump, respectiv Steve Witkoff și Jared Kushner, a punctat liderul ucrainean, precizând că echipele Kievului și Washington-ului lucrează intens și se implică activ în negocieri și în eforturile de a pune capăt războiului.

Liderul ucrainean a subliniat și importanța sprijinului american în domeniul apărării, referindu-se la inițiativa de achiziții de armament de la SUA de către aliații NATO pentru a fi livrate Ucrainei.

 

„Apreciem, de asemenea, în mod deosebit inițiativa PURL. Această iarnă a fost cea mai dificilă pentru Ucraina, însă rachetele pentru sistemele de apărare antiaeriană pe care le achiziționăm din SUA ne ajută să depășim toate aceste provocări și să protejăm vieți”, a arătat el.

Potrivit președintelui ucrainean, discuția a vizat și pașii următori ai procesului de negociere.

„Am discutat chestiunile pe care reprezentanții noștri le vor aborda mâine la Geneva, în cadrul reuniunii bilaterale, precum și pregătirile pentru următoarea întâlnire a echipelor complete de negociere, într-un format trilateral, la începutul lunii martie. Ne așteptăm ca această reuniune să creeze oportunitatea de a ridica discuțiile la nivel de lideri”, a precizat Zelenski.

El a adăugat că președintele american „susține această succesiune de pași” și a subliniat că „aceasta este singura modalitate de a soluționa toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt, în cele din urmă, războiului”.

Zelenski anunță că vor avea loc discuții cu SUA joi, la Geneva, privind reconstrucția Ucrainei și noi contacte trilaterale cu Rusia în martie

© President of Ukraine Official Website

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că doi dintre trimișii săi se vor întâlni joi la Geneva cu mediatori de la Casa Albă pentru a negocia un acord economic pentru reconstrucția Ucrainei și și-a exprimat speranța că discuții trilaterale suplimentare cu reprezentanți ruși și americani vor avea loc la începutul lunii martie, informează EFE, potrivit Agerpres

Ucraina va fi reprezentată la întâlnirea de joi din Elveția de Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, și de ministrul Economiei, Oleksi Sobolev, care vor discuta în detaliu problema cu trimișii Washingtonului, Steve Witkoff și Jared Kushner.

Potrivit agenției de știri ucrainene Interfax, Witkoff anunțase încă de marți că se va întâlni cu Umerov joi la Geneva.

„Primul punct de pe ordinea de zi va fi Pachetul de Prosperitate, pachetul de reconstrucție a Ucrainei, care va fi discutat în detaliu”, a declarat Zelenski cu privire la conținutul acestei întâlniri într-un mesaj vocal trimis grupului de WhatsApp cu jurnaliștii care acoperă actualitatea ucraineană.

Ucraina speră să semneze un acord cu americanii și europenii care să garanteze investițiile străine după război pentru a reconstrui Ucraina și a stimula economia acesteia, care a fost grav afectată de invazia rusă.

În ceea ce privește stadiul negocierilor de pace, Zelenski a precizat că întâlnirea de joi va face parte din pregătirile pentru o reuniune trilaterală cu SUA și Rusia, care, în opinia sa, ar urma să aibă loc la începutul lunii martie. Liderul ucrainean a menționat că inițial se aștepta ca următoarea rundă de discuții să se desfășoare încă din această lună, dar a subliniat că „va fi, în opinia noastră, la începutul lunii martie”, relatează The Guardian

Zelenski a reafirmat, așa cum explicase de altfel cu o zi înainte, că speră că această nouă întâlnire trilaterală va duce cel puțin la un alt schimb de prizonieri.

Citiți și: Ucraina pregătește următoarea rundă de negocieri cu Rusia pentru a obține „rezultate pentru pace”. Kievul se coordonează „în detaliu” cu Europa

Procesul de reconstrucție a Ucrainei după distrugerile provocate de raidurile aeriene rusești și de luptele de pe front a devenit un element major în discuțiile mai ample privind modul de a pune capăt războiului, care a intrat în al cincilea an săptămâna aceasta, menționează Reuters.

Ucraina speră să atragă aproximativ 800 de miliarde de dolari din fonduri publice și private în următorii 10 ani pentru a reconstrui țara.

Cea mai recentă evaluare a Băncii Mondiale, publicată luni, a arătat că reconstrucția economiei Ucrainei va costa aproximativ 588 de miliarde de dolari. Evaluarea se bazează pe date din perioada 24 februarie 2022 – 31 decembrie 2025.

UE așteaptă „curând vești mai bune” din SUA privind reducerea taxelor de 50% la produsele cu oțel și aluminiu (Bloomberg)

© European Union, 2025

Oficialii Uniunii Europene se așteaptă ca Statele Unite să modifice în perioada următoare regimul tarifar aplicat produselor derivate care conțin oțel și aluminiu, o temă care a tensionat relațiile transatlantice și a reprezentat un punct central al negocierilor comerciale, relatează Bloomberg, preluat de Agerpres.

Potrivit unor surse europene care au dorit să-și păstreze anonimatul, Washingtonul ar putea decide în următoarele săptămâni reducerea taxei vamale de 50% aplicate acestor produse.

Uniunea Europeană solicită de mai mult timp relaxarea acestor tarife, argumentând că ele contravin acordului comercial încheiat anul trecut, care prevede un plafon de 15% pentru majoritatea produselor europene exportate în SUA. În paralel, autoritățile americane revizuiesc periodic lista produselor derivate vizate, extinzând numărul mărfurilor supuse taxei de 50%. În prezent, lista include peste 400 de produse.

În ciuda solicitărilor repetate venite din partea Bruxelles-ului, Washington-ul a refuzat până acum să reducă tarifele pentru oțel și aluminiu și a cerut, în schimb, modificarea legislației europene în domeniul digital, o condiție considerată inacceptabilă de către UE, potrivit unor surse citate anterior.

„Am primit asigurări de la colegii noștri din Statele Unite că știu că aceasta este o mare problemă pentru noi și cercetează această chestiune. Sperăm să avem curând vești mai bune pe acest subiect”, le-a declarat marți europarlamentarilor comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic.

Reprezentantul SUA pentru Comerț nu a răspuns solicitărilor Bloomberg de a comenta informațiile.

Extinderea constantă a listei creează dificultăți suplimentare pentru companii, care trebuie să identifice proporția de oțel și aluminiu din produsele exportate, ceea ce reduce avantajele prevăzute în acordul comercial de anul trecut.

Posibila ajustare a tarifelor intervine într-un moment sensibil al relațiilor UE–SUA. Ratificarea acordului comercial încheiat anul trecut este incertă, după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că așa-numitele „taxe reciproce” impuse prin decret de administrația Trump în 2025 sunt ilegale.

Sursele citate de Bloomberg susțin că Maros Sefcovic a fost în ultimele zile în contact cu omologii americani și i-a informat luni pe ambasadorii statelor membre cu privire la cele mai recente evoluții.

