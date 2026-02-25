Merz îi cere lui Xi să își folosească influența pentru a încheia războiul Rusiei în Ucraina: “Cuvintele și faptele” Chinei sunt luate “foarte în serios” la Moscova

Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la Beijing, a cerut președintelui chinez Xi Jinping și guvernului său să își folosească influența asupra Moscovei pentru a contribui la încetarea războiului din Ucraina.

După întrevederi cu președintele chinez Xi Jinping și cu premierul Li Qiang, Merz a declarat presei că semnalele, „cuvintele și faptele” venite din partea Chinei sunt luate „foarte în serios” la Moscova, potrivit Deutsche Welle.

„Prin urmare, le-am cerut interlocutorilor mei de astăzi să își folosească influența pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, a spus cancelarul german, la o zi după ce conflictul la scară largă din Europa de Est a intrat în al cincilea an.

Merz a mai afirmat că China nu ar trebui să vândă Rusiei așa-numite bunuri cu dublă utilizare, care ar putea fi folosite în scopuri militare împotriva populației din Ucraina.

Bunurile cu dublă utilizare reprezintă un termen care desemnează orice echipamente sau materiale ce pot avea atât utilizări civile, cât și militare.

Merz și-a început miercuri dimineață prima vizită oficială în China, fiind primit cu onoruri militare la Marea Sală a Poporului din Beijing. Cancelarul german este al patrulea lider occidental și G7 care vizitează China din luna decembrie încoace, după vizitele președintelui francez Emmanuel Macron, premierului canadian Mark Carney și premierului britanic Keir Starmer.

Citiți și

Friedrich Merz efectuează o vizită în China pentru a stabili o cooperare bilaterală mai strânsă într-o nouă eră comercială

Cancelarul german Friedrich Merz, la Beijing: Dorim să aprofundăm relațiile economice bilaterale în mod echitabil

Agenția de presă de stat chineză Xinhua a publicat un scurt răspuns al lui Xi la apelul lui Merz ca Beijingul să își folosească influența asupra Moscovei pentru a contribui la încetarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Potrivit Xinhua, Xi i-a spus cancelarului german că diplomația este „esențială pentru soluționarea problemei” opririi războiului, cu participarea deschisă a Rusiei.

„Xi a subliniat necesitatea asigurării participării egale a tuturor părților pentru a pune o bază solidă pentru pace [și] a abordării preocupărilor legitime ale tuturor părților pentru a consolida voința pentru pace”, a scris Xinhua.

Beijingul este considerat cel mai important susținător al Rusiei după ce majoritatea țărilor occidentale au rupt legăturile cu Moscova, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei, lansate în urmă cu patru ani. Reprezentanți ai SUA, Rusiei și Ucrainei urmează să participe joi la noi reuniuni la Geneva.

„Dacă Xi Jinping i-ar spune mâine lui Putin să se oprească, atunci el ar trebui să se oprească poimâine”, a declarat Merz luni, înainte de plecarea spre China.